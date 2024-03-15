ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 марта в размере 91,6359 руб., евро - 100,2625 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 марта, составляет 100,2625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,56 коп.

15 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 марта, составляет 91,6359 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,10 коп.

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Выпуск бумаги и бумажных изделий в столице в январе текущего года вырос более чем на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В 2023 году число столичных... читать дальше

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Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией увеличивается, по итогам 2023 года он вырос примерно на 15% и составил около $900 млн, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием... читать дальше

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В Херсонскую область будет дополнительно направлено свыше 4 млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте правительства. Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых... Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых... читать дальше

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Госконцерн "Туркменгаз" ведет целенаправленную работу по увеличению объемов добычи природного газа, в том числе бессернистого, сообщил курирующий ТЭЕ вице-премьер Батыр Аманов, сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан". На заседании правительства 15... На заседании правительства 15... читать дальше

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В 2024 году на завершение опытно-конструкторских работ в рамках пяти проектов, связанных с развитием судоходства, выделено 125,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Финансирование из... Финансирование из... читать дальше

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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале 2024 года вырос на 8,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 15 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные. В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и... В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и... читать дальше

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Минтруд РФ предлагает освободить от пеней и комиссий многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, а также ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщили вчера журналистам в пресс-службе Минтруда РФ. "От комиссий и пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг... "От комиссий и пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг... читать дальше

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Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона №115-ФЗ "О противодействии... читать дальше

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Германский автоконцерн Mercedes-Benz проводит на заводе в Венгрии испытания человекоподобных роботов Apollo американской компании Apptronik, пишет Financial Times. Роботы ростом около 170 см и весом порядка 73 кг могут поднимать вес до 25 кг. Их будут использовать для... Роботы ростом около 170 см и весом порядка 73 кг могут поднимать вес до 25 кг. Их будут использовать для... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2023 года в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании. На выплату дивидендов планируется направить 10,303 млрд рублей. Годовое... Годовое... читать дальше

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Индия в феврале 2023 года импортировала золота на $6,15 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это в 2,3 раза больше, чем в феврале прошлого года, в 3,2 раза превышает показатель января текущего и в целом примерно вдвое больше традиционных... читать дальше

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Минфин РФ предлагает ужесточить требования к участникам саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства для борьбы с недобросовестной конкуренцией в закупках в сфере строительства, заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе форума о закупках в... читать дальше

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ПАО "Татнефть" в 2023 году добыла 28,45 млн тонн нефти, что на 2,3% меньше показателя 2022 года, говорится в анализе финансового состояния и результатов деятельности за год, проведенном руководством НК. Добыча газа группой в прошедшем году сократилась на 1,5%, до 921 млн... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 91,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,41 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 99,9718 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 99,9718 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61693,044 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 43,616 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,09 коп. и составил 100,1516 руб. Минимальный курс евро составил 99,6675 руб., максимальный - 101,25 руб. Было заключено 11411 сделок. Объем торгов составил 35594,08... Минимальный курс евро составил 99,6675 руб., максимальный - 101,25 руб. Было заключено 11411 сделок. Объем торгов составил 35594,08...

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