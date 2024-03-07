.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4635,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3721,49 млрд руб.
.
07 марта 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4635,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3721,49 млрд руб.
|0
7 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 марта составили по Российской Федерации 4635,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4415,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5999,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5761,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 марта составили 3721,49 млрд руб. против 2381,39154 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
07 марта 2024 года 15:24
Прием оплаты товаров через Систему быстрых платежей (СБП) и цифровыми рублями может стать обязательным. Соответствующие поправки в статью 16.1 закона о защите прав потребителей, которой семь лет назад крупных продавцов обязали принимать карты "Мир", подготовил и внес на... читать дальше
.07 марта 2024 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 61,31 коп. и составил 98,7919 руб. Минимальный курс евро составил 98,5475 руб., максимальный - 99,1175 руб. Было заключено 5087 сделок. Объем торгов составил 13873,15...
.07 марта 2024 года 15:06
Лидерами по стоимости бренда среди банков в мире являются четыре представителя Китая - Brand Finance
Лидерами по стоимости бренда среди банков в мире являются четыре представителя Китая, говорится в ежегодном отчете Brand Finance Banking 500 за 2024 год. На первом месте находится Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), стоимость бренда которого за год выросла на... читать дальше
.07 марта 2024 года 14:57
Китайская Bilibili Inc., оператор местного аналога YouTube, сократила чистый убыток в четвертом квартале 2023 года на 13%, однако результат оказался хуже ожиданий аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 1,3 млрд юаней... читать дальше
.07 марта 2024 года 14:48
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития России Максим Решетников на встрече в четверг в Баку обсудили реализацию плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества до 2026 года, вопросы усиления... читать дальше
.07 марта 2024 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,98 пункта (0,06%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3312,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3317,67 (+0,21%) пункта, минимальное - 3304,06 (-0,2%)... читать дальше
.07 марта 2024 года 14:39
Цены на британскую жилую недвижимость в феврале увеличились третий месяц подряд - на 1,7% в годовом выражении, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax. Относительно предыдущего месяца цены на жилье выросли пятый раз подряд - на 0,4%. Для... читать дальше
.07 марта 2024 года 14:30
Объем инвестиций в обрабатывающие предприятия Петербурга по итогам 2023 года вырос на 21% по сравнению с 2022 годом и составил 102,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. В лидерах, традиционно, - фармацевтика и... читать дальше
.07 марта 2024 года 14:18
Цены на нефть эталонных марок усилили снижение днем в четверг. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 по Баку понизилась на $0,63 (0,76%), до $82,33 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах...
.07 марта 2024 года 14:07
Экспорт угля из РФ по сети ОАО "РЖД "сократился в феврале 2024 г. на 11,6% по сравнению с февралем прошлого года, составив 14,2 млн тонн. По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, 7,4 млн тонн угля было экспортировано в Китай, 2,5 млн тонн -... читать дальше
.07 марта 2024 года 13:58
Капитализация американского производителя электромобилей Tesla в среду снизилась на 2,3%, до $553 млрд, из-за чего компания опустилась на 11-е место в списке самых дорогих компаний в США, пишет MarketWatch. На десятое место поднялась Visa Inc. с капитализацией $563... читать дальше
.07 марта 2024 года 13:46
Консолидированный бюджет РФ в январе 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 498,1 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Для сравнения: в январе 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 1 трлн... читать дальше
.07 марта 2024 года 13:35
Фондовые индикаторы Азии завершили торги без единой динамики, японский Nikkei 225 упал 3-й день подряд
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азии изменились без единой динамики, при этом подъем зафиксировали рынки акций Южной Кореи и Австралии. Южнокорейский индекс Kospi по итогам сессии увеличился на 0,2%. Котировки бумаг Samsung SDI Co. взлетели на 13%... читать дальше
.07 марта 2024 года 13:28
Китай в декабре 2023 и январе 2024 года увеличил общий импорт природного газа примерно на 20% по отношению к аналогичным показателям годовой давности, в том числе импорт сжиженного природного газа показал в среднем такую же динамику. Как сообщает Главное таможенное... читать дальше
.07 марта 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,6 пункта (0,139%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3305,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3317,67 (+0,21%) пункта, минимальное - 3304,06 (-0,2%)... читать дальше
.07 марта 2024 года 13:12
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 12 трлн 258 млрд 661,2 млн рублей (эквивалент $133,436 млрд), или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ. На 1 февраля объем фонда составлял 11 трлн 922 млрд 371,2 млн рублей... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.