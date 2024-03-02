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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 марта в размере 91,3336 руб., курс евро - 98,7225 руб.
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02 марта 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 марта в размере 91,3336 руб., курс евро - 98,7225 руб.

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2 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 91,3336 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,13 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 98,7225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,78 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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