.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 марта в размере 91,3336 руб., курс евро - 98,7225 руб.
.
02 марта 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 марта в размере 91,3336 руб., курс евро - 98,7225 руб.
|0
2 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 91,3336 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,13 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 98,7225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,78 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 марта 2024 года 17:58
Столичный Информационно-консультационный центр (ИКЦ) Госинспекции по недвижимости в 2023 году предоставил на 74% больше индивидуальных консультаций по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и... читать дальше
.03 марта 2024 года 17:22
Средняя аренда "однушки" в крупнейших городах РФ в феврале составила 26-28 тыс. руб. в месяц, "двушки" - 32-40 тыс. - эксперты
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам февраля составила 27,3 тыс. руб. в месяц, увеличившись за 30 дней на 0,2%, а двухкомнатные, напротив, подешевели на... читать дальше
.03 марта 2024 года 16:43
Больше 250 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом Москвы за зимний период, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Движение по реке зимой не останавливалось. За три месяца прогулочный флот и электросуда регулярных маршрутов суммарно... читать дальше
.03 марта 2024 года 15:19
Правительство РФ утвердило решение о ежегодном проведении чемпионатов рабочих профессий и состязаний в сфере высоких технологий, сообщается на сайте правительства. Решение было принято по поручению президента РФ Владимира Путина и в соответствии с постановлением от 28 февраля... читать дальше
.03 марта 2024 года 13:46
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить из резервного фонда правительства более 30 млн рублей на единовременные выплаты в качестве поощрения матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена,... читать дальше
.03 марта 2024 года 12:41
Добыча газа в Азербайджане в 2024 году планируется на уровне около 49 млрд кубометров, экспорт превысит 24 млрд кубометров, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов. "В этом году в нашей стране добыча газа составит около 49 млрд кубометров, экспорт превысит 24 млрд... читать дальше
.03 марта 2024 года 11:32
Расширен перечень объектов, которые будут построены в ближайшие 5 лет с использованием средств федерального бюджета
В России расширен перечень значимых объектов, которые будут построены в 2024–2028 годах с использованием средств федерального бюджета в рамках комплексной государственной программы "Строительство". Распоряжение об утверждении новой редакции перечня подписал премьер-министр... читать дальше
.03 марта 2024 года 10:28
До конца года завершится строительство 14 спортивных объектов, а также 20 некапитальных объектов спортивного назначения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В этом году достроим и завершим реконструкцию 14 крупных спортивных сооружений. В их числе ледовый дворец в Мнёвниковской... читать дальше
.03 марта 2024 года 09:36
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление Минсельхозпрода от 28 февраля 2024 г N15 официально опубликовано в субботу на... читать дальше
.03 марта 2024 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 91,3336 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,13 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 98,7225 руб. По сравнению с...
.02 марта 2024 года 17:57
Страны Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в ходе очередного саммита согласовали декларацию, где выразили общую решимость поддерживать основополагающую роль долгосрочных газовых контрактов, а также ценообразование на газ на основе привязки к цене нефти/нефтепродуктов, чтобы... читать дальше
.02 марта 2024 года 17:18
Россия выступает за широкое международное сотрудничество для защиты критически важной газовой инфраструктуры, а также видит необходимость в наращивании усилий для развития финансового и страхового обеспечения экспорта энергоресурсов, не зависящего от западных финансовых... читать дальше
.02 марта 2024 года 16:49
Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля. "В продолжение обмена мнениями, проведенного в ходе встречи 21 февраля в Казани, обсуждены некоторые... читать дальше
.02 марта 2024 года 16:02
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "стабильный", сообщила пресс-служба министерства нацэкономики республики. "Устойчивость фискальных и внешних балансов Казахстана,... читать дальше
.02 марта 2024 года 15:14
Министерская конференция ВТО подтвердила намерение договориться о реформе системы разрешения споров уже в этом году
13-я Министерская конференция ВТО в Абу-Даби приняла итоговую декларацию, среди прочего в ней подтверждено обязательство договориться о реформе системы разрешения споров в течение 2024 года. Россия пятый раз принимала участие в министерской конференции в качестве... читать дальше
.02 марта 2024 года 14:17
Принят пакет изменений в право Евразийского экономического союза в сфере конкуренции, сообщила в пятницу пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 1 марта внесены изменения в акты, регламентирующие процедуру контроля... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.