Резервы в повышении налогов есть в сфере дорогой недвижимости, люксовых авто

23 мая. FINMARKET.RU - Дискуссия при обсуждении подходов к трансформации налоговой системы идет вокруг изменения прежде всего НДФЛ и налога на прибыль, при этом также есть резервы в увеличении имущественного налога на дорогостоящую недвижимость, автомобили люксовых марок, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в интервью "Ведомостям" . По его словам, ставку налога на самозанятых и УСН нужно вывести за рамки обсуждения, потому что это вопрос доверия налогоплательщика к государству.

"Если говорить о конкретных видах налогов, то сейчас, насколько можно судить, дискуссия идет об изменении прежде всего НДФЛ и налога на прибыль", - сказал Макаров.

Глава комитета отметил, что если нужно найти дополнительные доходы без изменения системы, то лучшим вариантом было бы повышение НДС. Однако НДС, хоть и легко администрируемый и с минимальными возможностями мошенничества, является косвенным налогом, который в основном перекладывается на потребителя. По его словам, повышение НДС негативно отразилось бы прежде всего на малообеспеченных гражданах, для достижения более справедливой системы следует использовать прямые, такие как НДФЛ и налог на прибыль, а также другие виды налогов, например - на дорогую недвижимость, люксовые марки автомобилей.

"Например, уже почти 10 лет действуют повышенные ставки налогов на дорогостоящую недвижимость стоимостью больше 300 млн руб. Вызвало ли это при установлении какие-то споры? Нет, все сочли это справедливым, поскольку, если у тебя дорогая недвижимость, ты платишь больше, и это совершенно нормально. Есть ли здесь какие-то резервы увеличения? Я думаю, что есть. То же самое с транспортным налогом на дорогостоящие машины. Я говорю о люксовых марках. Кроме того, мы давно говорим о роскошном потреблении. Можно ли в этом вопросе еще продвинуться? Думаю, можно", - сказал Макаров, отметив при этом, что тут неправильно навязывать позицию, так как оба налога - и на имущество, и транспортный - региональные. "Если мы считаем, что в этих видах платежей есть резервы, то оценить эти резервы может только сам регион, и ему решать, какую устанавливать ставку", - отметил депутат.

Отвечая на вопрос о возможности донастройки ставок у самозанятых и пользователей УСН, глава комитета напомнил, что плательщикам налога на профессиональный доход пообещали неизменность условий на 10 лет. "Могут ли они заплатить больше? Наверное, могут. Но мы можем обсуждать все, что угодно, но самозанятых необходимо вывести вообще за рамки обсуждения. Потому что этот вопрос более дорогой. Это вопрос доверия налогоплательщика к государству. Та же самая позиция по поводу УСН", - сказал Макаров.

Глава комитета отметил, что конкретные ставки будут прописаны в законопроекте, который правительство внесет в Госдуму и который будет подготовлен с учетом обсуждения, которое сейчас ведется: "Налоговая система должна быть сбалансированной, стабильной, отвечающей интересам общества и экономики в целом, и - повторюсь - справедливой".