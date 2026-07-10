Кассы самообслуживания адаптируются под рост спроса на наличные

10 июля. FINMARKET.RU - В России крупный ритейлер внедрил устройство по приему наличных на кассах самообслуживания (КСО). Речи о массовом запуске технологии пока не идет, тем более о полной замене кассиров: установлено пока только одно устройство, которое еще предстоит проверить на практике. Эксперты же уверены, что такие модули ждет более широкое распространение.

Выбрав оплату наличными на КСО, покупатель вносит купюры и монеты в устройство, после чего система рассчитывает и выдает сдачу. Президент входящего в систему Банка России объединения "Росинкас" Сергей Верейкин сообщил "Российской газете" , что такое решение однозначно вызывает интерес. Если покупатель хочет быстро и удобно расплатиться наличными, нужно предоставить ему такую возможность. И это не только увеличивает лояльность клиентов, которым не придется стоять в очереди для оплаты "по-старинке", но и дает ретейлеру экономию за счет сокращения трудозатрат кассиров.

Российские торговые сети сознательно отдавали КСО безналичным покупателям, аоставляли кассирам. Модуль работы с наличными, по словам Мороз, заметно удорожает устройство и добавляет операционных забот, среди которых и инкассация, и обслуживание купюроприемников, и работа с монетами. Окупиться он может не везде, поэтому произойдет точечное внедрение в конкретных магазинах.

"Для сети это способ полнее использовать зоны КСО в часы пик, а в перспективе - сократить количество традиционных касс без потери доступности для "наличной" аудитории", - говорит эксперт.

Кеш-модуль чем-то новым для российского рынка не кажется. Подобное реализуется - и уже давно - на автомойках и, например, в вендинговых автоматах.самообслуживания еще в 2012 году начала внедрять торговая сеть "Ашан". Поэтому решение X5 инновационным назвать трудно, считает MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. "Речь идет о возвращении к уже проверенной практике", - уточнил он.