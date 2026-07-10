.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июне составила 0,87% после 0,17% в мае
Рост потребительских цен в июне составил 0,87% после повышения на 0,17% в мае, на 0,14% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,02% с 5,31% месяцем ранее. Рост цен в июне оказался несколько выше прогноза аналитиков, ожидавших рост на 0,85%
 
В 1-м полугодии дефицит бюджета РФ составил 5,7 трлн руб.
Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,731 трлн рублей, или 2,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован...
 
Налог на прибыль принес бюджету 1 трлн руб
В 1-м квартале 2026-го российские организации заработали 8,4 трлн рублей - на 20% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата, пишут "Известия". Но на бюджетных сборах падение почти не сказалось: налог на прибыль принес федеральной казне...
 
Факторинговые компании наращивают портфель
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) подвела предварительные итоги рынка факторинга за первое полугодие текущего года. Факторинговый портфель к 1 июля вырос до 2,791 трлн руб., что на 16% больше, чем годом ранее. За второй квартал портфель рынка...
 
10 июля 2026 года 17:42

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июля

 0  
10 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10180,1 (+253,67) руб./грамм; на серебро - 144,99 (+2,37) руб./грамм; на платину - 3990,18 (+122,21) руб./грамм; на палладий - 3108,14 (+129,14) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
10 июля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 июля снизилась на 2,11% и составила 41122,938 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41122,938 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 885,927 млрд руб., или на...
.
10 июля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3118 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,31 коп. и составил 11,3118 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2615 руб., максимальный - 11,3865 руб. Было заключено 68884 сделки. Объем торгов составил 89356,97...
.
10 июля 2026 года 19:10
Рост цен на бензин в РФ в июне ускорился до 6,88%, на дизтопливо - до 7,1%
Потребительские цены на бензин в России в июне 2026 года подскочили относительно предыдущего месяца на 6,88% после увеличения на 0,85% в мае, на 0,61% в апреле, на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе, сообщил Росстат в пятницу.

До этого в течение двух...    читать дальше
.
10 июля 2026 года 19:04
Индекс МосБиржи снизился на 1,9%, индекс РТС - на 2,8%
Российский рынок акций завершил торги в минусе на фоне геополитической напряженности из-за украинского конфликта, рисков новых антироссийских санкций Запада и ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика...    читать дальше
.
10 июля 2026 года 18:56
Baker Hughes получила разрешение Еврокомиссии на покупку Chart Industries за $13,6 млрд
Американская нефтесервисная Baker Hughes Co. в пятницу получила одобрение Европейской комиссии на приобретение другой американской компании - Chart Industries Inc. за $13,6 млрд.

"Еврокомиссия выразила обеспокоенность тем, что сделка, в том виде, в котором она была...    читать дальше
.
10 июля 2026 года 18:54
Денежная база в России выросла с 26 июня по 3 июля на 225,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 3 июля составил 21 трлн 590,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 26 июня денежная база в России равнялась 21365,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,04%, или на 225,5 млрд...    читать дальше
.
10 июля 2026 года 18:51
Годовая инфляция в Молдавии в июне замедлилась до 6,5%
Инфляция в Молдавии в годовом выражении в июне 2026 года замедлилась до 6,5% с 6,76% в мае и 6,8% в апреле, сообщает Национальное бюро статистики.

Ранее, в марте этого года, годовая инфляция ускорилась до 5,8% с 5,1% в феврале и 4,9% в январе.

В июне (по...    читать дальше
.
10 июля 2026 года 18:45
В январе-мае дефицит консолидированного бюджета РФ вырос до 4,959 трлн руб. - Казначейство
Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2026 года исполнен с дефицитом 4 трлн 959,1 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

В январе-апреле 2026 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 4 трлн 695,7 млрд рублей. Таким...    читать дальше
.
10 июля 2026 года 18:38
Средства ФНБ будут выделены на льготный лизинг восьми Ил-114-300
Минпромторг РФ получил одобрение президента на выделение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для сделок льготного лизинга восьми самолетов Ил-114-300, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

"Подписано поручение президентом по докапитализации из Фонда...    читать дальше
.
10 июля 2026 года 18:32
Нефть дешевеет после слов Трампа о возобновлении переговоров с Ираном
Цены на нефть снижаются вечером в пятницу после слов президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Ираном, несмотря на окончание перемирия.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:12 мск торгуются по $75,84 за...    читать дальше
.
10 июля 2026 года 18:29
Продажи автомобилей в Китае в июне снизились на 3,2% г/г, экспорт достиг рекорда
Оптовые продажи автомобилей в Китае (включая внутренний рынок и экспорт) в июне уменьшились на 3,2% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,81 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

В том числе реализация машин на новых источниках...    читать дальше
.
10 июля 2026 года 18:20
Банки РФ в мае увеличили запасы драгметаллов на 4,3 т
Запасы драгметаллов в банках РФ на начало июня 2026 года оценивались в 772 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 76,5 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми...    читать дальше
.
10 июля 2026 года 18:09
АКРА понизило рейтинг "Мечела" и облигаций "Уральской кузницы" до BBB+(RU)
Рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО "Мечел" и облигаций ПАО "Уральская кузница" с уровня А-(RU) до уровня BBB+(RU), прогноз по рейтингу - негативный, сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе АКРА, понижение рейтинга "Мечела" связано с ухудшением...    читать дальше
.
10 июля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2928 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,84 коп. и составил 11,2928 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2495 руб., максимальный - 11,3705 руб. Было заключено 6014 сделок. Объем торгов составил 13280,71...
.
10 июля 2026 года 17:53
В июне в РФ объемы выпуска готового проката увеличились на 0,2% г/г
Россия в июне 2026 года практически не изменила объемы выпуска готового проката - прирост составил 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В прошлом месяце показатель, как и месяцем ранее, находился на отметке 5 млн тонн. Такие предварительные данные приводит...    читать дальше
.
10 июля 2026 года 17:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июля
ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10180,1 (+253,67) руб./грамм; на серебро - 144,99 (+2,37) руб./грамм; на платину - 3990,18 (+122,21) руб./грамм; на палладий - 3108,14 (+129,14) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.