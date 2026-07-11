.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 76,6647 руб.; евро - 86,5906 руб.
.
11 июля 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 76,6647 руб.; евро - 86,5906 руб.
|0
11 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 76,6647 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,47 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 86,5906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,05 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 июля 2026 года 17:30
Volkswagen не будет закрывать производственные площадки при сокращении расходов в рамках "фундаментальной перестройки"
Генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блюм заявил, что компания намерена избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Associated Press. В интервью газете Bild am Sonntag он подчеркнул, что... читать дальше
.12 июля 2026 года 16:00
В 1-м полугодии в правительство Москвы поступило более 20 тыс. обращений граждан по вопросам реализации программы реновации
За первое полугодие 2026-го в Единый контактный центр (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы поступило более 21 тысячи обращений. Жители и представители строительной отрасли обращаются сюда за консультациями по вопросам реализации программы... читать дальше
.12 июля 2026 года 13:05
В первой половине 2026 года в РФ заметно снизились продажи крупной бытовой техники (КБТ). Об этом "Известиям" рассказали ее продавцы и эксперты. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го в традиционной рознице они упали на 25-30%, сообщила директор департамента КБТ... читать дальше
.12 июля 2026 года 11:48
Архитектурная концепция наземных сооружений станции "Липовая Роща" Рублёво-Архангельской линии метро согласована, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Согласовали архитектурную концепцию наземных сооружений станции "Липовая Роща" Рублёво-Архангельской линии метро.... читать дальше
.12 июля 2026 года 10:51
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса России с профессиональным праздником, сообщается на сайте кабинета министров в воскресенье. «Россия входит в число мировых лидеров по добыче и переработке водных биоресурсов, является ведущей... читать дальше
.12 июля 2026 года 09:42
С начала реализации программы реновации полностью расселили более 1,2 тысячи домов старого жилого фонда Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства. "Всего в программу реновации, утвержденную в августе 2017 года,... читать дальше
.12 июля 2026 года 09:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 76,6647 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,47 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 86,5906 руб. По сравнению с...
.11 июля 2026 года 18:00
Госсекретарь США Марко Рубио "распоряжается финансами Венесуэлы, распределением ресурсов и правительством"
Госсекретарь США Марко Рубио на данный момент фактически управляет финансовой системой и энергетическим сектором Венесуэлы, сообщает в субботу The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "По словам более десятка чиновников и других лиц, близких к властям США и Венесуэлы,... читать дальше
.11 июля 2026 года 17:29
ЕС разрабатывает механизм поддержки компаний во избежание зависимости от Китая в поставках важнейших товаров
Евросоюз готовит механизм поддержки компаний, который позволил бы им не зависеть в поставах важнейших товаров лишь от КНР, а также снизил бы эффект мер Пекина в случае торгового конфликта, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на источники. "По словам лиц, знакомых с темой,... читать дальше
.11 июля 2026 года 17:08
Гонконгская Cathay с 1 августа планирует запустить грузовые авиарейсы в Астану, а с января - пассажирские в Алматы
Авиакомпания Cathay (Гонконг) планирует запустить грузовые авиарейсы в Казахстан с 1 августа 2026 года, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики. Региональный менеджер Cathay по Ближнему Востоку Оливер Коэльо на встрече с председателем комитета... читать дальше
.11 июля 2026 года 16:17
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание Единого диспетчерского центра на Дмитровском шоссе и поздравил горожан с Днем московского транспорта. "Поздравляю с Днем московского транспорта. Это один из самых главных, уважаемых праздников в нашем городе, потому что основа... читать дальше
.11 июля 2026 года 15:01
В Карелии открыт первый в РФ завод полного цикла по переработке водорослей; производственная мощность - 10 тыс. тонн продукции в год
Первый в РФ завод полного цикла по переработке водорослей Белого моря открылся в поселке Березовка Кондопожского района Карелии в субботу, сообщает пресс-служба правительства региона. "Карелия делает шаг вперед в переработке морских ресурсов. Это практический ответ на задачи,... читать дальше
.11 июля 2026 года 13:54
Правительство выделило дополнительно 4,4 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения в Дагестане и Чечне
Дополнительные 4,4 млрд рублей выделены на ликвидацию последствий наводнения в Дагестане и Чечне, сообщает пресс-служба правительства РФ. "Более 4,4 млрд рублей дополнительно будет направлено Дагестану и Чечне на оказание мер социальной поддержки граждан, жильё которых было... читать дальше
.11 июля 2026 года 12:55
Правительство РФ выделило более 4,3 млрд рублей на поддержку туристической сферы Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба кабинета министров. "Правительство окажет финансовую поддержку туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в... читать дальше
.11 июля 2026 года 12:00
Правительство направило из ФНБ еще 126 млрд руб. на поставки новых отечественных самолетов по льготным лизинговым ставкам
Правительство РФ разрешило направить еще 126,2 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поставки новых отечественных самолетов по льготным лизинговым ставкам. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно... читать дальше
.11 июля 2026 года 11:35
Правительство РФ внесло на ратификацию в ГД соглашение с Абхазией о социально-экономическом развитии республики до 2030 года
Правительство РФ вносит на ратификацию в Госдуму соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на 2026-2030 годы. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размешено на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.