Доходы самозанятых выросли за год более чем на треть

13 января. FINMARKET.RU -в прошлом году заработали свыше 3 трлн рублей, что на 38,6% больше показателя 2024 года, следует из подсчетов на основе статистических данных ФНС, пишут "Ведомости".

Также более чем на треть выросли и начисленные им налоги: по итогам 2025 года они составили 136 млрд рублей после 99,8 млрд рублей в 2024 году.

На динамику доходов самозанятых оказывают влияние одновременно несколько факторов, полагает заведующий лабораторией доказательной экономики Института Гайдара Антон Белоглазов. Во-первых, продолжает расти численность граждан с таким статусом. Во-вторых, заметно выросла частота оказания услуг - количество чеков увеличилось на 65% с 1518 млн в 2024 году до 2501 млн в 2025 году. Положительная динамика доходов связана скорее не с ростом цен, а с вовлечением большего числа самозанятых и увеличением интенсивности их деятельности, отмечает Белоглазов. ("Доходы самозанятых в 2025 году выросли более чем на треть")