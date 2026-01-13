.
13 января 2026 года 09:03
IT-госкомпаниям вернут льготы
Сергей Фадеичев/ТАСС
13 января. FINMARKET.RU - Минцифры распространит на ИТ-компании налоговые послабления при работе в интересах всего рынка, пишет "Коммерсантъ". Как пишет издание, Минцифры подготовило проект постановления правительства о критериях для аккредитации IT-госкомпаний (с прямой или косвенной долей РФ не менее 50%) в реестре российских разработчиков и предоставления им льгот при уплате соцвзносов и налогов. На поддержку смогут рассчитывать только госкомпании — разработчики программного обеспечения и баз данных для ГИС, участники ОЗП в сфере цифровизации, правообладатели программ из российского перечня для предустановки (на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV) и разработчики решений для объектов критической информационной инфраструктуры. Напомним, что в 2026 году для аккредитованных IT-компаний действует пониженный тариф страховых взносов — 15% (вместо 30%) с выплат работнику до предельной базы (2,979 млн руб.) и 7,6% — свыше нее. Ставка налога на прибыль составляет для них 5% вместо 25%. Для получения льгот помимо аккредитации нужно, чтобы доходы от IT-продуктов давали не меньше 70% прибыли компании.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, ИТ-компании, льготы
