IT-госкомпаниям вернут льготы

13 января. FINMARKET.RU - Минцифры распространит наналоговые послабления при работе в интересах всего рынка, пишет "Коммерсантъ".

Как пишет издание, Минцифры подготовило проект постановления правительства о критериях для аккредитации IT-госкомпаний (с прямой или косвенной долейне менее 50%) в реестре российских разработчиков и предоставления им льгот при уплате соцвзносов и налогов. На поддержку смогут рассчитывать только госкомпании — разработчики программного обеспечения и баз данных для ГИС, участники ОЗП в сфере цифровизации, правообладатели программ из российского перечня для предустановки (на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV) и разработчики решений для объектов критической информационной инфраструктуры. Напомним, что в 2026 году для аккредитованных IT-компаний действует пониженный тариф страховых взносов — 15% (вместо 30%) с выплат работнику до предельной базы (2,979 млн руб.) и 7,6% — свыше нее. Ставка налога на прибыль составляет для них 5% вместо 25%. Для получения льгот помимо аккредитации нужно, чтобы доходы от IT-продуктов давали не меньше 70% прибыли компании.