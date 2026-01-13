.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Программу субсидирования скидок на спецтехнику и оборудование предлагается распространить на технику для аэропортов
Федеральная поддержка развития рынка газомоторного топлива распространилась еще на 5 субъектов (уточненный вариант)
13 января 2026 года 09:25
АТОР: ставку турналога надо зафиксировать на отметке в 2%
|0
Егор Алеев/ТАСС
13 января. FINMARKET.RU - В России с начала 2026 года максимальная планка курортного сбора поднята с 1% до 2% от цены за проживание. Ассоциация туроператоров России (АТОР) полагает, что достигнут допустимый максимум увеличения фискальной нагрузки, и дальнейший рост необходимо приостановить. Инициатива повысить ставку до 5% к 2029 году на фоне снижения интереса путешественников способна нанести существенный урон отечественному туризму. Об этом, как пишет "Российская газета", сообщает пресс-служба организации. Если в 2025 году налог ввели порядка 60 регионов, то на текущий момент он действует уже в 73 субъектах страны (зачастую не на всей территории, а в отдельных районах и городах). По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, при средних затратах на отдых у моря около 45 тысяч рублей: при ставке 1% дополнительная сумма составляла приблизительно 450 рублей; при ставке 2% она возрастает до 900 рублей; а при 5% это станет уже чувствительной надбавкой к стоимости поездки для отдыхающего, поскольку сбор включается в цену номера. В условиях охлаждения потребительского спроса представители туриндустрии убеждены: логичным решением будет зафиксировать ставку на отметке в 2%. Курортный сбор - это обязательство отеля, а не его постояльца. Его уплачивают только средства размещения, прошедшие классификацию, рассчитывая процент от стоимости проживания (но не меньше 100 рублей за сутки). Непосредственно переложить эту выплату на гостя запрещено - за подобное нарушение предусмотрены административные штрафы.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.