СЕГОДНЯ:
Главное
12 декабря 2025 года 09:21
Рынок люксовых автомобилей вырос на 28%
Zuma\ТАСС
12 декабря. FINMARKET.RU - Продажи автомобилей класса люкс в России в январе – ноябре 2025 г. выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые 11 месяцев этого года в стране было реализовано 638 машин в этом сегменте, следует из данных аналитического агентства "Автостат". Наиболее востребованными брендами в люкс-сегменте оказались Rolls-Royce – 205 единиц, Bentley – 184 шт. и Lamborghini – 143 автомобиля, пишут "Ведомости". В ноябре в России было реализовано 65 новых машин в сегменте люкс. Это в 1,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Представитель "Автостата" уточнил, что рынок новых люксовых машин растет непрерывно с апреля 2025 г. Bentley возглавил рейтинг самых популярных брендов в ноябре – 20 проданных экземпляров, следом идет Lamborghini – 18 шт. На третьей позиции оказался Rolls-Royce – 14 единиц. Также в ноябре было продано семь новых Ferrari и по три Aston Martin и Maserati. Рынок новых люксовых автомобилей в России показывает устойчивый рост с 2023 г. Тогда продажи машин в этом сегменте выросли на 30% до 447 единиц, а в 2024 г. – еще на 27% до 586 шт. Но рынок люксовых автомобилей все еще отстает от уровня 2021 г., когда была реализована 931 машина. Как отмечает исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов, в ожидании изменения правил начисления утилизационного сбора люди активнее ввозили люксовые автомобили, чтобы успеть приобрести машины по старым ценам (что стоимость люксовых машин из-за новых правил утильсбора существенно выросла, речь может идти о нескольких миллионах рублей на автомобиль).
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: Россия, автомобили, рынок
