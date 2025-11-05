Автолизинг показывает признаки восстановления

5 ноября. FINMARKET.RU -показывает признаки восстановления. В третьем квартале 2025 года представители бизнеса приобрели в лизинг 74,2 тыс. единиц автотехники (без учета спецтехники). Это почти на 13% больше показателя предыдущего квартала (во втором квартале по сравнению с первым рост составил 13,4%). Это следует из данных "Газпромбанк Автолизинга" и агентства НАПИ, пишет "Коммерсант" . Однако по итогам 9 месяцев 2025 года объем выданной техники составил 198 тыс. штук, почти на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оживление связано со снижением ключевой ставки, госсубсидиями и адаптацией участников рынка к работе со стоком. Но в условиях продолжающихся изъятий наибольший рост показывает сегмент подержанной техники за счет более привлекательных цен. В целом до конца года ускорения роста выдачи новой техники участники рынка не ждут.

Однако прогнозы экспертов и участников рынка на ближайшее время остаются сдержанными. "По итогам 2025 года рост нового бизнеса или портфеля маловероятен или может быть символическим", - оценил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Коммерческий директор ГК "Флит" Руслан Моллаев ожидает в следующем году умеренного роста нового бизнеса примерно на 15%. По оценке коммерческого директора ГК "Интерлизинг" Андрея Осипова, в 2026 году при среднегодовой ключевой ставке 14% произойдет умеренный рост нового бизнеса, хотя "существенного скачка, как в периоды низких ставок (4,5-7,5%), ожидать не стоит". При этом доля подержанных автомобилей, по разным оценкам экспертов, сохранится в размере 20-30%.