Торговле хотят установить единую весовую единицу измерения товаров

5 ноября. FINMARKET.RU - В РФ для торговых сетей и магазинов предлагают установить обязательное указание полного веса товара - в граммах или килограммах. С такой инициативой к министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой обратился глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, пишут "Известия"

В обращениях он отмечает, что сегодня в торговых объектах цены на весовые, например сыры, фрукты, овощи или конфеты, указываются по-разному: за 1 кг либо за 100 г. На одну и ту же категорию нередко устанавливаются разные единицы измерения, подчеркивает депутат.

"Данная практика приводит к неудобствам для покупателей при сравнении цен, затрудняет выбор наиболее выгодного предложения и, как следствие, может приводить к необоснованным тратам", - говорится в документах.

В них также отмечается, что для повышения прозрачности ценообразования и защиты прав потребителей целесообразно установить единый, универсальный формат указания стоимости весовых товаров во всех торговых объектах - выражать ее в килограммах или граммах.

Как отмечает Нилов, покупателей регулярно вводят в заблуждение. В частности, один способ ввести покупателей в заблуждение - когда на один и тот же товар у разных производителей указана разная единица измерения. Например, один сыр продается по цене за упаковку, а другой - за 100 г. Тут же может красоваться надпись "шок-цена", создающая иллюзию большой скидки.

"А человек только у кассы обращает внимание, что упаковка сыра стоит не 120 рублей, а 360 за 300 г. Поэтому предлагаем, чтобы на ценнике была указана полная стоимость пачки", - добавил он.

Как сообщали "Известия", в 2023 году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов представил в нижней палате парламента законопроект "О внесении изменения в ст. 10 закона РФ "О защите прав потребителей". Им предлагалось обязать торговые сети и магазины указывать цену за 1 кг или за 1 л. Законопроект не получил замечаний от правового управления Госдумы, однако его не поддержал Минпромторг.