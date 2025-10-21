Растет количество атак умных ботов на МФО

21 октября. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) в этом году продолжают активно атаковать умные боты - общее количество подобных угроз выросло за январь - октябрь на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., рассказал "Ведомостям" Антон Чемякин, руководитель аналитического отдела компании Servicepipe, специализирующейся на защите онлайн-ресурсов от автоматизированных атак и киберугроз. Год назад количество таких угроз выросло на 22-25%, абсолютных значений Servicepipe не приводит.

Количество атак ботами в январе - октябре 2025 г. растет на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., говорит генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По предварительной оценке группы компаний "Солар", с начала года рост таких атак насоставляет порядка 15-20%, говорит директор платформы облачной киберзащиты Solar Space Артем Избаенков. Средний фон автоматизированных запросов в различных приложениях составляет 30-40% от общего трафика, добавляет руководитель департамента Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков: не всегда это явная мошенническая активность, но такиевызывают негативные последствия для сервисов.

Ключевыми угрозами для МФО стал рост уровня "интеллектуальности" ботовых атак, говорит эксперт: злоумышленники активно используют искусственный интеллект и машинное обучение для формирования персонализированных словарей паролей и имитации поведения реальных пользователей. Атаки на микрофинансовый сектор растут вместе с увеличением клиентской базы МФО, считает исполнительный директор "А-денег" Георгий Хохлов.