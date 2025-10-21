Росстат нарисовал портрет среднестатистического россиянина

21 октября. FINMARKET.RU - Среднестатистический работающий россиянин - это женщина с высшим образованием, занятая в сфере торговли с зарплатой 84,2 тыс. рублей до вычета налогов. Об этом "Российской газете" рассказали в Росстате ко Всемирному дню статистики. "Портрет" среднего россиянина включает в себя данные о занятости, возрасте, национальности, росте, весе, месте жительства, супружеском статусе и другие характеристики.

Типичный россиянин оказался женщиной, поскольку их количество превышает число мужчин более чем на 10 млн человек. Текущее соотношение - 46% мужчин и 54% женщин. Средний возраст россиянина - 41 год: у мужчин - 38 лет, у женщин - 43 года. Многонациональную Россию населяют в основном люди русской национальности (80,8%).

Средний рост мужчин - 166,9 см, женщин - 159,5 см. Средний вес у первых - 74,1 кг, у вторых - 67 кг. В официальном браке состоят 63% мужчин и 54% женщин.

Подавляющее большинство (77,9%) россиян проводят свободное время за просмотром передач или фильмов по телевизору либо общаются с друзьями (70,6%). Каждый второй сидит за компьютером, планшетом или телефоном, а каждый третий читает книги или прессу. В среднем по России 88,9% населения пользуются интернетом, причем 76,4% мужчин и 74,7% женщин пользуются им каждый день.

Почти у половины семей есть легковой автомобиль. Среди всех россиян, проживающих в отдельных квартирах, 42% имеют двухкомнатное жилье.

В России рекордно низкая безработица - всего лишь 2,1%. Этот показатель рассчитан по методологии Международной организации труда (МОТ). Согласно той же методологии, общемировой уровень безработицы по итогам 2024 года составлял 5%.

По данным выборочного обследования рабочей силы за 2024 год, в топ-5 регионов по минимальному уровню безработицы вошли Москва (1%), Нижегородская область (1,3%), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1,3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,3%) и Амурская область (1,3%).

Среди мужчин и женщин уровень безработицы примерно одинаковый и с каждым годом в России все больше уравнивается (это 2,4% и 2,6% за 2024 год соответственно).