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24 апреля 2025 года 08:29
ВБ повысил прогноз роста ВВП России на 2026 год до 1,2%
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dpa\ТАСС
24 апреля. FINMARKET.RU - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует повышение ВВП России в 2025 году на 1,4%, в 2026 году - на 1,2%, говорится в апрельском докладе "Глобальные экономические перспективы". В январе ожидался экономический рост в этом году на 1,6%, в следующем году - на 1,1%. В 2024 году, согласно оценкам организации, рост российского ВВП составил 4,1%, как и в 2023 году. Согласно прогнозу банка, темпы роста ВВП развивающихся государств Европы и Центральной Азии в 2025 и 2026 годах будут составлять 2,5% против ожидавшихся ранее 2,6%. Замедление по сравнению с 3,6% в прошлом году будет вызвано слабым внешним спросом и ослаблением темпов роста экономики РФ. ВБ ожидает, что ВВП Турции в этом году увеличится на 3,1% (ранее предполагалось 2,6%), в 2026 году - на 3,6% (3,8%).
Опубликовано Финмаркет
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