.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 82,9987 руб., евро - 98,2994 руб.
.
18 сентября 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 82,9987 руб., евро - 98,2994 руб.
|0
18 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 82,9987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,28 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 98,2994 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,91 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 сентября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 сентября снизилась на 1,00% и составила 51720,566 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51720,566 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 522,443 млрд руб., или на...
.19 сентября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,82 коп. и составил 11,7007 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6685 руб., максимальный - 11,7375 руб. Было заключено 46977 сделок. Объем торгов составил 77015,71...
.19 сентября 2025 года 18:59
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением на фоне геополитической напряженности, объявления ЕС нового пакета антироссийских санкций и подешевевшей нефти. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%,... читать дальше
.19 сентября 2025 года 18:49
Текущее ослабление рубля не несет рисков ускорения инфляции, так как колебания курса происходят в нижней границе диапазона последних двух лет, заявил Банк России. "В общем случае, ослабление курса - это проинфляционный фактор. Но вопрос масштабов и длительности. Текущие... читать дальше
.19 сентября 2025 года 18:23
РФ за семь месяцев этого года экспортировала в ЕС 122 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Евростата. В стоимостном выражении поставки выросли на 26%, до $488... читать дальше
.19 сентября 2025 года 18:15
Южная Корея смягчит требования в отношении инвестиций банков в акции и ужесточит их в отношении ипотечных кредитов
Южная Корея в первом квартале 2026 года смягчит регуляторные требования в отношении инвестиций банков в акции и ужесточит их в отношении ипотечных кредитов. Коэффициент риска по инвестициям в акционерный капитал будет понижен до 250% с 400%, по ипотечным кредитам -... читать дальше
.19 сентября 2025 года 18:06
Газ из России поставляется сейчас в восемь стран Евросоюза, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен. "Государствами-членами, импортирующими российский газ, по последней информации, которой мы располагаем, являются Бельгия, Нидерланды,... читать дальше
.19 сентября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,06 коп. и составил 11,6819 руб. Минимальный курс юаня составил 11,652 руб., максимальный - 11,7195 руб. Было заключено 8236 сделок. Объем торгов составил 15784,15...
.19 сентября 2025 года 17:57
Nvidia может инвестировать $500 млн в британский стартап Wayve, занимающийся разработкой систем автономного вождения
Nvidia Corp. может инвестировать $500 млн в британский стартап Wayve, занимающийся разработкой систем автономного вождения. Как говорится в сообщении Wayve, компании подписали письмо о намерениях для оценки таких инвестиций. Nvidia уже является инвестором Wayve, с... читать дальше
.19 сентября 2025 года 17:44
Банк России в августе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку). Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 сентября объем монетарного золота в составе международных резервов РФ... читать дальше
.19 сентября 2025 года 17:36
ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9792,41 (-50,79) руб./грамм; на серебро - 112,48 (+2,14) руб./грамм; на платину - 3746,36 (+85,58) руб./грамм; на палладий - 3109,43 (+4,85) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.19 сентября 2025 года 17:33
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 98,8845 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,28 коп. Это автоматическое сообщение.
.19 сентября 2025 года 17:33
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 83,5904 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,79 коп. Это автоматическое сообщение.
.19 сентября 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 22.09 по 28.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.19 сентября 2025 года 17:00
Во вторник, 23 сентября, в Японии праздник - День осеннего равноденствия. . . Это автоматическое сообщение.
.19 сентября 2025 года 16:59
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1045 на 10 млрд 533,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.