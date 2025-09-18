ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 82,9987 руб., евро - 98,2994 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 98,2994 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,91 коп.

18 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 82,9987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,28 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51720,566 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 522,443 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,82 коп. и составил 11,7007 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6685 руб., максимальный - 11,7375 руб. Было заключено 46977 сделок. Объем торгов составил 77015,71... Минимальный курс юаня составил 11,6685 руб., максимальный - 11,7375 руб. Было заключено 46977 сделок. Объем торгов составил 77015,71...

.

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением на фоне геополитической напряженности, объявления ЕС нового пакета антироссийских санкций и подешевевшей нефти. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%,... В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%,... читать дальше

.

Текущее ослабление рубля не несет рисков ускорения инфляции, так как колебания курса происходят в нижней границе диапазона последних двух лет, заявил Банк России. "В общем случае, ослабление курса - это проинфляционный фактор. Но вопрос масштабов и длительности. Текущие... "В общем случае, ослабление курса - это проинфляционный фактор. Но вопрос масштабов и длительности. Текущие... читать дальше

.

РФ за семь месяцев этого года экспортировала в ЕС 122 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Евростата. В стоимостном выражении поставки выросли на 26%, до $488... читать дальше

.

Южная Корея в первом квартале 2026 года смягчит регуляторные требования в отношении инвестиций банков в акции и ужесточит их в отношении ипотечных кредитов. Коэффициент риска по инвестициям в акционерный капитал будет понижен до 250% с 400%, по ипотечным кредитам -... Коэффициент риска по инвестициям в акционерный капитал будет понижен до 250% с 400%, по ипотечным кредитам -... читать дальше

.

Газ из России поставляется сейчас в восемь стран Евросоюза, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен. "Государствами-членами, импортирующими российский газ, по последней информации, которой мы располагаем, являются Бельгия, Нидерланды,... "Государствами-членами, импортирующими российский газ, по последней информации, которой мы располагаем, являются Бельгия, Нидерланды,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,06 коп. и составил 11,6819 руб. Минимальный курс юаня составил 11,652 руб., максимальный - 11,7195 руб. Было заключено 8236 сделок. Объем торгов составил 15784,15... Минимальный курс юаня составил 11,652 руб., максимальный - 11,7195 руб. Было заключено 8236 сделок. Объем торгов составил 15784,15...

.

Nvidia Corp. может инвестировать $500 млн в британский стартап Wayve, занимающийся разработкой систем автономного вождения. Как говорится в сообщении Wayve, компании подписали письмо о намерениях для оценки таких инвестиций. Nvidia уже является инвестором Wayve, с... Nvidia уже является инвестором Wayve, с... читать дальше

.

Банк России в августе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку). Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 сентября объем монетарного золота в составе международных резервов РФ... Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 сентября объем монетарного золота в составе международных резервов РФ... читать дальше

.

ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9792,41 (-50,79) руб./грамм; на серебро - 112,48 (+2,14) руб./грамм; на платину - 3746,36 (+85,58) руб./грамм; на палладий - 3109,43 (+4,85) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 98,8845 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 83,5904 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,79 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

В течение ближайшей недели с 22.09 по 28.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

Во вторник, 23 сентября, в Японии праздник - День осеннего равноденствия. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1045 на 10 млрд 533,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.