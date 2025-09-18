Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5792,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3155,36 млрд руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 сентября составили по Российской Федерации 5792,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5527,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5255,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5003 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 сентября составили 3155,36 млрд руб. против 3108,8937400000004 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

