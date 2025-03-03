Минпромторг готов снизить импортные пошлины на товары после отмены санкций

3 марта. FINMARKET.RU -начал работать над сводом правил, которые будут применять к иностранным компаниям в случае их возвращения в РФ, рассказал источник "Известия" в министерстве. Он уточнил, что пока чиновники только обсуждают идеи для этого документа. Как сказали в министерстве, "вопрос условий возврата в Россию ушедших брендов необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально".

В Минпромторге подчеркнули, что вопрос отмены пошлин на товары из недружественных стран "будет зависеть в первую очередь от снятия санкций в отношении наших экспортеров".

"Но мы, безусловно, должны исходить из того, чтобы создать дополнительные преференции для тех отечественных компаний, которые на фоне ухода отдельных брендов смогли быстро наладить производство и обеспечить наш ритейл необходимой продукцией", - подчеркнули в министерстве.

Как сказал "Известиям" директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, основные санкции, которые стали болезненными для отечественных экспортеров, - финансовые и технологические. Так, это отключение компаний и банков от расчетов с помощью международной финансовой системы SWIFT, которая была комфортной для внешнеторговых расчетов. Конечно, в РФ оперативно создали отечественную альтернативу, но ее использование по-прежнему сопряжено с определенными сложностями, заметил он. Болезненным стал и другой шаг иностранных партнеров, когда ограничили доступ к технологиям и инновациям, основными поставщиками которых были страны Евросоюза и США.