Ритейлерам сообщили об увеличении отпускных цен на хлеб

Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12%. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, близких к разным торговым сетям. Названия компаний, которые прислали уведомления, собеседники не раскрыли. Среди причин подорожания хлебобулочных изделий производители в том числе указали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и проч., рассказали собеседники издания.

надействительно растут, подтвердил "Ведомостям" президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. По его словам, мера эта вынужденная и она "совсем не радует" самих хлебопеков. Причиной роста отпускных цен, уточняет Семенов, является "серьезное удорожание всех составляющих производства" - от сырья и упаковки до затрат на логистику и коммунальные платежи. В среднем себестоимость производства хлеба в 2024 г., по его данным, выросла на 27%. "Кредиты по нынешним ставкам стали неподъемными, чтобы их обслуживать, нужна высокая рентабельность, а у нас она составляет считанные проценты", - пояснил Семенов. Он также пожаловался на дефицит кадров в отрасли, который доходит до 40% штатной численности отдельных предприятий. Производителям приходится повышать зарплату сотрудникам, чтобы их удержать, добавляет Семенов: "Производителям нужна поддержка. Причем не только субсидии на закупку оборудования, но, возможно, и льготный налоговый режим, дешевые кредиты".

Согласно данным Росстата, на 10 февраля цены в рознице на хлеб из ржаной муки выросли на 1,87% с начала года, хлеб и изделия из пшеничной муки (различных сортов) подорожали на 1,62%. Потребительская инфляция за этот период составила 1,53%.