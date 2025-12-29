Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5289,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3402,06 млрд руб.

29 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 декабря составили по Российской Федерации 5289,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4999,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5337,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5073,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 декабря составили 3402,06 млрд руб. против 3512,1920099999998 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

