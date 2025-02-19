На возвращение Visa и Mastercard в РФ может уйти от нескольких месяцев до 1-2 лет

19 февраля. FINMARKET.RU - Международные платежные системымогут вернуться в Россию уже в ближайшее время, рассказал "Российской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Интеграция в таком случае займет от 3-6 месяцев до 1-2 лет, считают опрошенные

"Если санкции в финансовой сфере будут отменены или смягчены, процесс возвращения может пройти достаточно быстро - решить технические вопросы и донастроить регулирование можно в относительно короткие сроки", - считает Аксаков. По его мнению, Visa и Mastercard потеряли большой рынок и будут стремиться войти в него обратно.

Конкретных сигналов от этих компаний на, по словам Аксакова, пока не было. Но осенью Visa подала две заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков, хотя это, скорее, формальность.

Возможности вернуться в Россию на стандартных конкурентных рыночных условиях у Visa и Mastercard есть, но говорить о чем-то конкретном в данный момент рано, считает Роман Тихонов, директор продуктов финтех-компании Paygine.

"Их уход из России был условно "добровольным", и никакой законодательный акт США или Евросоюза их к этому напрямую не принуждал. Так что и вернуться они теоретически могут в любой момент, вернее, когда им одобрительно кивнут из того места, в котором посоветовали свернуть бизнес", - считает финтех-эксперт Андрей Чирков.

Банки уговаривать не придется - в очередь выстроятся те, кого возьмут. Их членство не аннулировано, но приостановлено. Как указывает эксперт, есть процедура регистрации платежных систем в Банке России. Visa и Mastercard придется заново ее пройти, и в этом ничего сложного, нужно сдать те же документы повторно. Более того, юрлица в России у них не закрыты, добавил Чирков.

Но пока под санкциями находится 95% активов российской банковской системы, и работа Visa в России будет сильно затруднена. За сотрудничество с подсанкционным бизнесом американским юрлицам грозят штрафы или лишение лицензий, так что с крупнейшими эмитентами карт и лидерами рынка эквайринга международные платежные системы работать не смогут.

Чирков. уверен, что массовой эмиссии карт, какая была до 2022 года, уже не будет по разным причинам: и по экономическим, и по регуляторным. Банки не будут привычно бесплатно выпускать карты Visa и Mastercard, если они вернутся, а станут продавать их тем клиентам, которые реально нуждаются в трансграничных расчетах и за последние 3 года привыкли платить за сами карты иностранных банков, а вместо получения кешбэков тратить дополнительные деньги на конвертацию через дружественные валюты.

Со стороны регулятора при возвращении платежным системам может быть предъявлено требование эмитировать только кобейджинговые карты с платежной системой "Мир", чтобы внутри России по этим картам не только транзакции ходили через НСПК, но и экономическая модель взаимоотношения банков оставалась подконтрольной регулятору.