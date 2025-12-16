.
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Мораторий на выплату неустоек дольщикам жилья хотят продлить
Минстрой предлагает продлить еще на год мораторий на взыскание покупателями жилья с застройщиков неустойки за срыв сроков сдачи объектов или некачественное строительство. Эта мера, первоначально введенная в пандемию, давно вызывает критику со...
 
ФАС усмотрела риски роста цен в новых правилах торговли
Федеральная антимонопольная служба увидела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, разработанных Минпромторгом. Об этом говорится в отзыве, направленном в министерство за подписью замруководителя ФАС Тимофея...
 
16 декабря 2025 года 10:44

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3494,6 млрд руб.

 0
16 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 3494,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3517,5 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
16 декабря 2025 года 15:37
ВБ выделил Узбекистану на развитие малого бизнеса $100 млн
Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление Узбекистану кредита на $100 млн и гранта в размере $5 млн на расширение доступа к финансированию малых предприятий.

"Эти средства будут направлены на реализацию проекта "Доступ к финансированию...    читать дальше
16 декабря 2025 года 15:30
В среду, 17 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 31,59 млрд руб.
В среду, 17 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 31,59 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
16 декабря 2025 года 15:30
В среду, 17 декабря, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 94,96 млрд руб.
В среду, 17 декабря, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 94,96 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
16 декабря 2025 года 15:29
Правительство Австралии снизило оценку дефицита бюджета в текущем фингоду
Правительство Австралии понизило оценку дефицита бюджета в текущем финансовом году, который завершится в июне 2026 года, до 36,8 млрд долларов ($24,4 млрд) по сравнению с 42,1 млрд долларов, которые предполагались полгода назад, сообщает Reuters.

"Обновление бюджета за...    читать дальше
16 декабря 2025 года 15:21
Страховые требования в связи со стихийными бедствиями превысят $100 млрд 6-й год подряд - Swiss Re
Страховые требования в связи со стихийными бедствиями в 2025 году превысят $100 млрд шестой год подряд, несмотря на отсутствие крупных ураганов в США.

Согласно предварительным оценкам Swiss Re Institute, аналитического подразделения швейцарской перестраховочной...    читать дальше
16 декабря 2025 года 15:13
Смартфоны в следующем году подорожают в среднем на 6,9%
В 2026 году средняя цена смартфона может повыситься на 6,9% на фоне роста себестоимости из-за подорожания чипов памяти и других компонентов, полагают в аналитической компании Counterpoint Research.

Рост цен негативно отразится на объемах мировых поставок смартфонов,...    читать дальше
16 декабря 2025 года 15:05
НСПК и Казначейство РФ планируют разработку сервиса проведения выплат гражданам из бюджета через СБП
Национальная система платежных карт (НСПК) планирует запустить с Казначейством РФ возможность проводить выплаты гражданам из бюджета через Систему быстрых платежей (СБП), что позволит их ускорить, заявил заместитель гендиректора НСПК Павел Потанин.

"Нами была проведена...    читать дальше
16 декабря 2025 года 14:57
Госдума приняла закон о смягчении с 1 февраля 2026 г. санкций для ритейла за нарушение прав потребителей
Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 1 февраля 2026 г. существенно смягчает прописанные сейчас в законе о защите прав потребителей санкции для розничных продавцов, поставщиков, производителей в спорах с покупателями.

Поправки (№1057182-8) были внесены...    читать дальше
16 декабря 2025 года 14:49
"Москвич" начал сборку двух новых моделей кроссоверов линейки "М"
Столичный автозавод "Москвич" начал крупноузловую сборку двух моделей новой продуктовой линейки "М", которые дополнят существующую продуктовую линейку предприятия - Москвич М70 и Москвич М90, передал корреспондент "Интерфакса" с презентации моделей на дилерской конференции...    читать дальше
16 декабря 2025 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 16 декабря растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,77 пункта (0,756%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2769,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2773,25 (+0,88%) пункта,...    читать дальше
16 декабря 2025 года 14:41
Падение цен на нефть усилилось
Падение цен на нефть усилилось днем во вторник, Brent торгуется ниже $60 за баррель - на минимуме с мая 2025 года.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:25 мск составила $59,62 за баррель, что на $0,94 (1,55%)...    читать дальше
16 декабря 2025 года 14:38
Закон о доступе ФСБ к копиям баз данных организаций РФ принят в третьем чтении
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий органам Федеральной службы безопасности с 1 апреля 2026 г. получить бесплатный доступ к копиям баз данных организаций, находящихся на территории РФ, если информация нужна для выполнения задач ведомства.

Поправка была...    читать дальше
16 декабря 2025 года 14:06
Азиатские фондовые индикаторы заметно снизились по итогам торгов
По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы заметно снизились вслед за спадом на Уолл-стрит накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng - 1,5%.

Давление на китайские рынки продолжали оказывать опубликованные в...    читать дальше
16 декабря 2025 года 13:58
Госдума приняла закон об ограничении максимальной переплаты по займам МФО до 100%
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который с 1 апреля 2026 года снижает до 100% со 130% максимальный размер переплаты по краткосрочным (до года) потребительским займам микрофинансовых организаций (МФО), включая штрафы, пенни и другие...    читать дальше
16 декабря 2025 года 13:50
В КНР рост ж/д перевозок пассажиров составил за 11 месяцев 6,6%
В Китае в январе-ноябре услугами железнодорожного транспорта воспользовались 4,28 млрд пассажиров, что на 6,6% превысило их число за аналогичный период прошлого года, сообщила China State Railway Group. Это рекордный показатель для данного периода, отмечает агентство...    читать дальше
16 декабря 2025 года 13:42
Принят закон о запрете исполнять в РФ постановления иностранных уголовных судов
Госдума сегодня приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете исполнять в России постановления иностранных уголовных судов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН.

Согласно закону, не подлежат исполнению...    читать дальше
