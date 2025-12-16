.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
16 декабря 2025 года 09:46
Девелоперы перестали покупать землю под застройку
|0
16 декабря. FINMARKET.RU - Инвестиции в площадки под девелопмент в этом году резко снизились. Застройщики приостановили покупку земли, а некачественные участки пытаются распродать, пишет "Российская газета". Рынок земельных участков под девелопмент в России переживает один из самых значительных спадов за последние годы, отмечает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Инвестиции в землю под жилую застройку в первом полугодии 2025 года упали примерно в четыре раза по сравнению с началом 2024 года. Среди основных причин - высокие ставки, дорогая ипотека, сворачивание льготных программ и удорожание строительства. В этом году общий объем инвестиций в площадки под девелопмент составит 300-330 млрд рублей, прогнозируют аналитики Ricci. В 2024 году было 610 млрд рублей. Девелоперы вынуждены переосмысливать стратегии реализации проектов, отмечается в исследовании портала Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ) и агентства "Яков и партнеры". Низкая доступность финансирования снижает инвестиции в покупку новых площадок, откладывая старт новых проектов после исчерпания земельного банка, накопленного в прежние годы. У девелопера есть несколько вариантов действий, считают эксперты. Это продажа участков, не имеющих экономического потенциала, возможно даже с убытком. Покупка стрессовых активов, их переосмысление и подготовка к новой экономической модели. Третий вариант - заключение соглашений с собственниками земли, предусматривающих не плату за землю, а долю в прибыли. Рынок впервые созрел до того, чтобы земля перестала быть самоцелью. В ближайшие два года именно способность девелопера "разморозить" капитал в земле определит, кто выживет, а кто станет объектом консолидации, уверены аналитики. Следующий год с большой вероятностью не принесет резкого восстановления - скорее всего, рынок будет стабилизироваться, но без перехода к активному росту, считает Глушков. Улучшение ситуации возможно только при смягчении условий финансирования - снижении ключевой ставки и удешевлении кредитов. В противном случае девелоперы продолжат вести себя осторожно, фокусируясь на уже подготовленных площадках.
