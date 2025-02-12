Сервисы такси заявили о трудностях внедрения льгот для проезда с детьми

12 февраля. FINMARKET.RU - В запуске льготных тарифов на перевозки многодетных семей вагрегаторы таких услуг нашли ряд сложностей – начиная от отсутствия в законодательстве механизма госрегулирования цен и заканчивая нехваткой вместительных автомобилей., пишут "Ведомости" . Президент Владимир Путин дал поручения на эту тему после Госсовета по вопросам поддержки семей 20 декабря 2024 г.

Глава исполнительного комитета "Народного фронта" Михаил Кузнецов заявил о завышенных в 1,5 раза ценах на такси с детским креслом. До 15 марта 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы должны провести анализ и представить предложения по повышению доступности перевозок в такси семей с детьми.

Директор сервиса заказа такси "Максим" Максим Шушарин предложил развивать льготные тарифы для поездок многодетных семей через государственную службу социальных такси, которые финансируются региональными бюджетами. Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус считает "нерабочими" предлагавшиеся в последнее время многочисленные законодательные инициативы, нацеленные на выработку механизмов льготной перевозки детей. Ни одна из них не учитывает особый характер деятельности легкового такси, который не позволит государству администрировать такиедля граждан.

В РФ нет федерального закона, регулирующего работу социального такси. В зависимости от субъекта перечень льготных категорий может различаться. Например, в Москве это инвалиды и ветераны ВОВ, дети-инвалиды, многодетные семьи, живущие в малоэтажных домах, и т. д. В Петербурге, например, многодетные услугой социального такси пользоваться не могут.