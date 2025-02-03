ЦБ за год получил более 2000 жалоб на начисление процентов по вкладам

3 февраля. FINMARKET.RU - Банк России в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан наотносительно вкладов, из них более четверти (554 шт.) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные - ненадлежащего информирования по условиям. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель регулятора. Заметный рост количества обращений начался со второй половины года. В 2023 г.получил в 2 раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами по вкладу - 262 шт.,на ненадлежащее информирование в 2023 г. регулятор не считал.

Центробанк в ходе поведенческого надзора выявил практики, которые не являются нарушением закона, но вместе с тем не позволяют клиентам адекватно и полностью оценить условия предлагаемых вкладов, рассказал его представитель. ЦБ направил банкам адресные рекомендации о том, что информировать потребителей надо так, чтобы условия финансовой услуги не искажались, сказал его представитель. Ряд участников рынка уже скорректировал свои бизнес-процессы в соответствии с этими рекомендациями, с остальными регулятор продолжает адресное взаимодействие, направленное на исключение выявленных практик, указал он.

Рост обращений граждан относительно рекламы банковских депозитов с конца прошлого года фиксирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), рассказал "Ведомостям" ее представитель. В рассматриваемой рекламе вкладов чаще всего отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, а также умалчиваются сведения об иных условиях оказания финуслуг, влияющих на сумму доходов, пояснил он. По мнению службы, это приводит к введению в заблуждение потребителей.

В случае подтверждения факта нарушения рекламного законодательства ФАС привлекает финорганизацию к ответственности в виде штрафа. В 1-м полугодии 2024 г. ФАС возбудила 1730 дел по признакам нарушения законодательства о рекламе, следует из статистики службы. Наибольшее количество нарушений установлено в рекламе финансовых услуг - 14,74%.

В службе финансового омбудсмена в последнее время не наблюдают существенного роста обращений по вкладам и накопительным счетам, рассказала "Ведомостям" финуполномоченный Светлана Максимова. В основном финуполномоченному граждане жалуются на то, что банк досрочно расторг договор вклада в одностороннем порядке, что приводит к потере доходности по вкладу: применяемая при досрочном расторжении договора вклада ставка "до востребования", как правило, многократно меньше изначальной ставки по срочному вкладу, пояснила она. Также некоторое количество обращений в рассматриваемой категории связано с односторонним изменением банком процентной ставки по договору накопительного счета, добавила Максимова.

Финансовый маркетплейс "Финуслуги" не зафиксировал в 2024 г. существенных изменений в динамике обращений по теме вкладов, сказал "Ведомостям" его представитель. В статистику входят все вопросы по продукту, носящие в том числе разъяснительный характер, пояснил он.