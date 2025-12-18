С 2026 года дети без паспорта не смогут выехать за границу

18 декабря. FINMARKET.RU - Родители, которые путешествуют вместе с несовершеннолетними детьми младше 14 лет, для выезда за рубеж должны для них оформить загранпаспорт. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

С 20 января 2026 годасмогут выехать за рубеж только с загранпаспортом, даже если путешествуют с родителями.

"Свидетельство о рождении более не является документом для выезда из России и въезда обратно. Для выезда в любую страну, включая ранее доступные по свидетельству Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, теперь каждому ребенку потребуется персональный заграничный. Это правило действует вне зависимости от того, путешествует ли ребенок с родителями или с другими сопровождающими", - рассказал Гареев.

Дети, которые выехали за границу по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию по этому же документу.

Но даже при наличии загранпаспорта рекомендуется брать с собой в поездку и оригинал свидетельства о рождении ребенка. "Этот документ может потребоваться для подтверждения родства в отелях, при оформлении медицинской помощи или в ситуациях, когда у родителя и ребенка разные фамилии", - говорит эксперт.

Гареев советует оформлять для маленьких детей 5-летний паспорт, так как внешность ребенка в возрасте до 10-12 лет меняется значительно и пограничные службы иностранных государств могут счесть просроченным паспорт, в котором фотография перестала соответствовать внешности владельца.