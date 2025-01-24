Банки-эквайеры - за регулирование универсальных платежных QR через стандарты, а не ограничения

24 января. FINMARKET.RU - Объединение, куда входят Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк, предлагает регулировать работу универсальных платежных QR-кодов с помощью стандартов, а не через законодательные ограничения численности операторов, рассказали представители объединения на встрече с журналистами.

Консорциум банков, вместе занимающих более 80% рынка эквайринга, в конце июня заявил о совместной работе над единым платежным QR-кодом, который будет функционировать на базе технологии Multi-QR Сбербанка. Параллельно Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") объявила о запуске пилота по внедрению своего универсального QR-кода на базе Системы быстрых платежей (СБП). В конце года в Госдуму был внесен законопроект (№811008-8), закрепляющий на рынке работу только одного универсального, разработанного НСПК, возможность работы другого оператора не предусматривается. Документ также устанавливает в законе сроки, начиная с которыхи продавцы будут обязаны работать с цифровыми рублями.

"Мы считаем, что нужно регулировать именно стандарты, например, наличие государственных платежных методов, то есть цифровой рубль, СБП. При этом не нужно регулировать количество операторов QR-кодов или платежных ссылок", - сказал журналистам вице-президент, замдиректора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов.

Еще один стандарт, который предлагается ввести, это обязательное взаимодействие платежных платформ между собой. "Нужно обеспечить обязательное кросс-функциональное взаимодействие разных операторов платежного кода для поддержки считывания QR разных операторов - это простая техническая задача. Ведь по итогу люди должны решать и выбирать, что для них удобнее", - сказал руководитель департамента развития транзакционных продуктов Альфа-банка Николай Волосевич.

Похожую позицию ранее выражал комитет Госдумы по защите конкуренции в своем отзыве на законопроект. В частности, он отмечал, что монополизация НСПК услуг по предоставлению универсального QR может привести к ограничению конкуренции и предложил исключить из документа либо переработать положения, ведущие к такой монополизации. По мнению комитета, совершенствование использования платежного кода при безналичных расчетах может быть реализовано "без изменения федерального законодательства, например, в рамках регулирования национальной системы стандартизации и развития соответствующего национального стандарта, обеспечивающего взаимную интеграцию платежных кодов различных операторов".

"С точки зрения закона наша позиция очень простая: мы не хотим, чтобы платежную ссылку монополизировали. Идеальная ситуация будет такая: есть две платформы, и "физик" (физическое лицо, клиент банка - ИФ) не думает, как ему платить, а получает всегда стабильно работающий QR-код, по которому можно оплатить. Клиенту будет доступен весь инструментарий, включая в том числе цифровой рубль, который на нашей платформе будет доступен", - сказал старший вице-президент Сбера, руководитель блока "Транзакционный банкинг" Дмитрий Малых.

Объединение банков уже обсуждает с регулятором взаимную интеграцию платформ. По их мнению, на рынке возможен своего рода "роуминг", когда есть сеть, обеспечивающая связь одного оператора для абонента другого оператора.

"Сейчас одни банки не умеют считывать QR-код других банков. Поэтому мы предлагаем не ограничивать количество операторов QR на рынке, а провести работы по сопряжению платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами. В случае, когда мы понимаем, что к нам "пришло" приложение, которое не имплементировано у нас, мы "под капотом" между собой просто делаем подмену ссылки на платформу от НСПК, даем ее в приложение, и платеж обрабатывается корректно. То есть если QR не считался на нашей платформе, то мы предложим альтернативу. Это элементарнейшая доработка. По сути мы обеспечиваем на нашей инфраструктуре "роуминг" по определенному тарифу", - рассказали в консорциуме банков.

"Банки, через которые будет считываться QR, за то, что они "перекидывают" пользователя на другую платформу, будут получать определенный доход. Пользователь при этом сможет оплатить, не будет путаться в QR-кодах, и все будет работать. С НСПК эта история проработана, ждет решения от ЦБ", - добавили там.

Платежная страница единого QR, разрабатываемого банками, будет содержать государственные платежные методы, а также будет подстраиваться под индивидуальные предпочтения клиента.

"Мы подразумеваем, что на наших страничках государственные методы - СБП и цифровой рубль - будут на главной. Пусть даже "гвоздями прибиты", чтобы никуда не съезжали, так и должно быть. А все остальное будет меняться в зависимости от предпочтений пользователя. То есть если я привык ходить в определенное кафе и платить там картой определенного банка, значит, для меня этот банк будет в самом начале списка. То есть все будет зависеть от жизненной ситуации в моменте и конкретной точке продаж", - пояснил Хромов.

Законопроект об универсальном QR также вводит обязанность для системно значимых кредитных организаций (которыми являются Сбер, Альфа-банк и Т-Банк) с 1 июля 2025 года обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Оператором платформы является Банк России.

По словам Хромова, банки планируют успеть технологически обеспечить прием цифровых рублей в установленные сроки. При этом из-за продолжающейся доработки платформы цифрового рубля существует риск задержки.

"Периодически вносятся достаточно серьезные изменения - стабилизация разработки и иногда даже пересмотр архитектуры, и нам приходится снова переделывать весь формат взаимодействия с платформой, уже не первый раз причем. Мы, конечно же, обозначили, что к 1.07 должны успеть технологически, но есть риск. Поэтому считаем целесообразным изменить срок запуска, чтобы выпустить хороший продукт", - сказал заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка.

Объединение, куда сейчас входят Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк, ранее в январе создало дочернюю компанию ООО "Финтех-платформа" для развития платежных решений и сервисов, в том числе оплаты по QR-коду. Основным владельцем компании с долей в 45% являются "Цифровые активы" (по последним доступным открытым данным, являлись "дочкой" Сбера), Альфа-банку и Т-Банку принадлежит по 27,5% долей. Платформу Multi-QR, которая сейчас принадлежит Сбербанку, планируется передать объединению.

"Сейчас в новую компанию ("Финтех-Платформа" - ИФ) активно нанимается команда. В ближайшие полгода мы планируем закончить все вопросы корпоративного характера. В частности, платформу начать перетаскивать с решения, которое сейчас на Сбере, непосредственно в объединение, как юридически, так и физически. Чтобы те 19 банков, которые сейчас подключены к Multi-QR, могли уже работать непосредственно с равноудаленным участником. И в целом идея в том, чтобы к нам дальше присоединялись не только банки, но и различные финтех-компании, причем и НСПК в том числе", - сказал Хромов.

"Эта работа (по передаче платформы Multi-QR - ИФ) очень активно велась с мая 2024 года. Главная задача была - заложить фундамент и определить основные конфигурации. Это мы продумали, а сейчас оформляем уже в виде операционной деятельности. Есть очень большое желание в этом году завершить все работы по операционной части - передача договоров с финансовыми организациями, подключенными к платформе, это технологическая часть", - сказал Малых.

В настоящее время банки ведут переговоры с пятью кредитными организациями относительно вступления в объединение, сообщили его представители журналистам.