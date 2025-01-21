Растет интерес иностранцев к поездкам в Россию

21 января. FINMARKET.RU - Интерес зарубежных туристов к путешествиям в Россию этой зимой за год вырос на 15–40%, пишет "Коммерсант"

Турпоток стимулирует в том числе либерализация процедуры въезда: с августа 2023 года для граждан 55 государств действуют электронные визы. Важным фактом гендиректор туроператора "Тари Тур" Марина Левченко называет ослабление рубля: поездки для интуристов в Россию стали доступнее. Сейчас для иностранцев средняя стоимость экскурсионного тура на пять-семь дней составляет 80-90 тыс. руб. без перелета, добавляет вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По участников рынка, основной поток формируют гости из Китая, Саудовской Аравии, Германии, Индии и постсоветских стран. Как считают туроператоры, текущий высокий спрос позволяет строить позитивный прогноз на лето, однако итоговые показатели вряд ли достигнут значений допанедмийного 2019 года.

Тогда, согласно АТОР, Россию с туристическими целями посетили 5,1 млн иностранцев. Сдерживающими восстановление факторами Левченко называет отсутствие прямых перелетов, непростую логистику и сложности с оплатой в России товаров и услуг. В "Интуристе" говорят, что из-за дорогой перевозки интуристы нередко предпочитают альтернативные направления.