ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 78,528 руб., курс евро в размере 91,8123 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 91,8123 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,41 коп.

16 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 78,528 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,31 коп.

Индексацию на 5,6% более 40 выплат, пособий и компенсаций, в том числе материнского капитала, произведут в РФ с 1 февраля, сообщили вчера в пресс-службе Минтруда РФ. Разработанный Минтрудом проект постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации...

Россия должна быстрее переходить к повсеместному использованию автономных транспортных средств, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию этой отрасли. "Год назад, мы сейчас только что об этом тоже вспоминали с коллегами, на совещании в Тольятти приняли...

В Москве в 2030 году планируют запустить первую линию метро с поездами в режиме автоведения; в планах на 2027 год - запуск первого беспилотного поезда для перевозки пассажиров, соответствующая информация представлена в справочном материале к выставке беспилотных транспортных...

Минсельхоз РФ на фоне роста цена на овощную продукцию, прежде всего на огурцы, в этом году планирует возобновить льготное кредитование строительства теплиц для выращивания овощей закрытого грунта, причем не только огурцов и томатов. "Мы сейчас будем принимать решение о...

Перечень случаев запрета продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке, может быть дополнен ситуациями, когда ветеринарный сопроводительный документ на продукцию был аннулирован. Соответствующие изменения в постановление правительства от 21 ноября 2023 г. N1944...

Президент США Дональд Трамп не исключил введение пошлин против стран, которые мешают ему добиваться присоединения Гренландии. "Я могу установить пошлины против стран, если они не согласны (с мнением) по Гренландии, потому что нам нужна Гренландия в целях национальной...

Красная икра в РФ в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем подешевела на 0,5%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, вылов лососей в 2025 году по сравнению с 2024-м вырос на 42%, до 335,5 тыс. тонн. Это способствовало увеличению...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 77,8332 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 69,48 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 90,5366 руб. По сравнению...

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52724,530 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 480,792 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,00 коп. и составил 11,1515 руб. Минимальный курс юаня составил 11,104 руб., максимальный - 11,197 руб. Было заключено 79249 сделок. Объем торгов составил 176815,9 млн...

Российский рынок акций завершил торги ростом на ожиданиях визита в январе делегации спецпредставителей президента США в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне возобновившей рост нефти. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная...

Американский банк PNC Financial Services Group в четвертом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 27,7%, выручку - на 9,1%. Как сообщается в отчетности банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,92 млрд, или $4,88 в расчете на акцию, по сравнению с...

Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 21 января вторую неделю подряд останется нулевой. Срок ее действия - по 27 января включительно, сообщает Минсельхоз. Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы также остались нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное...

Минсельхоз РФ в 2026 году ожидает увеличения сбора зерна, но все будет зависеть от погоды. "Мы вообще ждём больше, мы должны делать больше", - заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут журналистам, отвечая на вопрос, будет ли урожай этого года на уровне прошлого...

Индексы Standard & Poor''s и Nasdaq растут, Dow Jones снижается в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и другие новости. Объем промышленного производства в США в декабре 2025 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в...

