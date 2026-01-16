Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5082,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3575,25 млрд руб.

16 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 января составили по Российской Федерации 5082,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4860,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5325,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5096,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 января составили 3575,25 млрд руб. против 3534,37515 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

