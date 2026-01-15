Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 января

15 января. FINMARKET.RU -РФ с 16 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11630,18 (-48,19) руб./грамм; на серебро - 229,99 (+13,2) руб./грамм; на платину - 6051,78 (+19,41) руб./грамм; на палладий - 4658,13 (-98,55) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52243,738 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 28,251 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,17 коп. и составил 11,2215 руб. Минимальный курс юаня составил 11,125 руб., максимальный - 11,269 руб. Было заключено 75713 сделок. Объем торгов составил 128968,77... Минимальный курс юаня составил 11,125 руб., максимальный - 11,269 руб. Было заключено 75713 сделок. Объем торгов составил 128968,77...

.

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг без существенных изменений. Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным снижением, отыгрывая негативный импульс вечера среды после выхода данных Росстата о росте инфляции в январе, что... Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным снижением, отыгрывая негативный импульс вечера среды после выхода данных Росстата о росте инфляции в январе, что... читать дальше

.

Приоритетом Федеральной резервной системы (ФРС) должно быть сдерживание инфляции в США, учитывая наличие свидетельств стабилизации американского рынка труда, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. "Самое важно для нас сейчас - вернуть... "Самое важно для нас сейчас - вернуть... читать дальше

.

Экономическая активность в России в конце 2025 года продолжала расти более высокими темпами, чем в середине года, говорится в комментарии ЦБ РФ. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в декабре был на 4,0% выше среднего уровня 3-го... Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в декабре был на 4,0% выше среднего уровня 3-го... читать дальше

.

Продажи жилья на первичном рынке Сингапура в 2025 году превысили 10,7 тыс. единиц, по предварительным оценкам Bloomberg. Оценки основаны на официальных данных за первые три квартала, согласно которым в этот период было продано порядка 7,9 тыс. единиц жилья, и помесячных... Оценки основаны на официальных данных за первые три квартала, согласно которым в этот период было продано порядка 7,9 тыс. единиц жилья, и помесячных... читать дальше

.

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил детализировать порядок, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) отчитываться о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП), а также... читать дальше

.

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в 2025 году составили 881,8 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина. Это более чем... Это более чем... читать дальше

.

Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают американские статданные, корпоративные новости и отчетности. Dow Jones Industrial Average по данным на 17:55 мск в четверг поднялся на 0,26% - до 49278,35 пункта. Значение Standard &... Dow Jones Industrial Average по данным на 17:55 мск в четверг поднялся на 0,26% - до 49278,35 пункта. Значение Standard &... читать дальше

.

Пассажиропоток авиакомпании "Победа" в 2025 году подрос на 0,7% к предыдущему году, составив 13,8 млн человек. На внутренних линиях перевезено более 11,8 млн пассажиров, на международных - более 1,9 млн, сообщила компания, не уточняя динамику год к году. На внутренних линиях перевезено более 11,8 млн пассажиров, на международных - более 1,9 млн, сообщила компания, не уточняя динамику год к году. В 2024... В 2024... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,16 коп. и составил 11,2202 руб. Минимальный курс юаня составил 11,121 руб., максимальный - 11,264 руб. Было заключено 16426 сделок. Объем торгов составил 23044,2 млн... Минимальный курс юаня составил 11,121 руб., максимальный - 11,264 руб. Было заключено 16426 сделок. Объем торгов составил 23044,2 млн...

.

ЦБ РФ с 16 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11630,18 (-48,19) руб./грамм; на серебро - 229,99 (+13,2) руб./грамм; на платину - 6051,78 (+19,41) руб./грамм; на палладий - 4658,13 (-98,55) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" объявила о старте продаж второй модели в линейке локально выпускаемых туристических и междугородних автобусов - Sollers SA6. Девятиметровый автобус Sollers SA6 оснащается дизельным двигателем объемом 6,5 л и мощностью... Девятиметровый автобус Sollers SA6 оснащается дизельным двигателем объемом 6,5 л и мощностью... читать дальше

.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в 1-й декаде января 2026 года снизилось до 15,10% с 15,28% в 3-й декаде декабря 2025 года, сообщается на сайте ЦБ... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 78,528 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,31 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 91,8123 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,41 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.