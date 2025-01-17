Повышение компенсации при задержке авиарейсов будет не выгодно пассажирам

17 января. FINMARKET.RU - Снегопады вносят сумятицу в расписание многих российских аэропортов. Пассажиры, вынужденные по нескольку часов ожидать вылета, горячо обсуждают понесенные потери, отмененные командировки, а также символическую компенсацию, положенную за задержку рейса. Эксперты при этом считают, что ее повышение в конечном итоге для пассажиров выйдет дороже, пишет "Российская газета"

Компенсация при задержке рейсов - слишком низкая и не отвечающая рыночным реалиям, уверен председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. "За 10 часов задержки пассажиру выплатят только 1000 рублей, но за это время затрат у него будет точно больше. Кроме того, не определен вопрос, кто кормит человека? Да, в авиационных правилах указано, что авиакомпания. Но иногда в ряде аэропортов у авиакомпаний нет возможности накормить людей. Более того, сам вопрос, что считать горячим питанием, тоже нормативно не определен. То же - и по размещению в отелях. Например, в Сочи в пик сезона в случае экстренных ситуаций размещать людей просто негде", - говорит он.

Согласно Воздушному кодексу, за задержку рейса в пункт назначения перевозчик при предъявлении письменной претензии уплачивает пассажиру штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие наступления обстоятельств, независящих от перевозчика. Под это определение как раз подпадают погодные условия. Непредвиденные обстоятельства, вызванные природной стихией и приведшие к задержке поездов, РЖД тоже обычно не компенсируют. В иных же случаях компенсация положена.

"Компенсация должна быть адекватна понесенным затратам людей. Ни для кого не секрет, что в аэропорту сегодня кофе или чай стоят в три-четыре раза дороже, чем в городе. Возмещать эти расходы даже можно не деньгами, а определенными услугами. Авиакомпании должны предоставить хороший обед, хороший отдых, чтобы пассажир был доволен, потому что не каждый день обычные люди летают на самолетах, кто-то это делает раз в год, и когда такое происходит, конечно, расстраивается", - считает первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.