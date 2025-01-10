МФО: новых стало больше, старые ликвидируются по-прежнему

10 января. FINMARKET.RU - Согласно сообщениям Банка России, в 2024 году из реестрабыло исключено 210 компаний против 204 годом ранее. При этом число новых включений в реестр МФО в 2024 году оказалось на 53% выше, чем в 2023-м: 112 против 73. Всего, по данным ЦБ на 8 января 2025 года, в реестре состояли 902 действующие МФО, пишет "Коммерсантъ".

Отрасль адаптируется к ужесточению регулирования. В третьем квартале 2024 года рост портфеля займов МФО ускорился в условиях высокого спроса. Прибыль отрасли составила по итогам девяти месяцев 36 млрд рублей. Убыточными остаются около трети всех МФО. По словам гендиректора Webbankir Андрея Пономарева, прирост в реестре может происходить и за счет выделения отдельных направлений внутри самих МФО в самостоятельные юрлица. При этом участники рынка не ждут увеличения числа игроков в реестре ЦБ. "Мы прогнозируем, что в этом году реестр сократится на 10%", - указывают в "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств".