Когда можно будет получать пенсию цифровыми рублями

4 июля. FINMARKET.RU - Пенсионеры смогут подать заявление на получение пенсий цифровыми рублями после его массового внедрения в оборот, что произойдет не ранее 2026 года. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге " Российской газете " заявила куратор проекта цифрового рубля - глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Пенсионеры будут получатьцифровыми рублями только в том случае, если сами этого захотят. Но сначала нам надо подготовить для этого инфраструктуру. Сейчас в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает сроки готовности банков и торгово-сервисных предприятий к массовому запуску цифрового рубля. Но это только первый этап. Также должна быть готовность на уровне государственного бюджета, и здесь мы ждем принятия соответствующих изменений в Бюджетный кодекс. Вот ориентируемся на эти сроки, после этого появится возможность получать пенсии в цифровых рублях", - рассказала Бакина.

Ранее в Центробанке объявили, что переводы и платежи цифровыми рублями будут внедряться в России поэтапно. Предложения по изменению соответствующего проекта закона Центробанк направил на рассмотрение в Госдуму в июне.

В частности, крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года. С этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 миллионов рублей.

Другие банки с универсальной лицензией, а также торговые компании - их клиенты с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей смогут настраивать свои системы дольше - до 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 миллионов рублей в год - с 1 сентября 2028 года. Такая обязанность не будет распространяться на торговые точки, у которых выручка за год составляет менее 5 миллионов рублей.

Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). При этом все банки должны будут технически подготовиться к работе с ним до 1 сентября 2026 года. Сроки, в которые банки будут обязаны подключать универсальный QR-код продавцам, позднее определит совет директоров ЦБ, хотя универсальный QR-код уже доступен во всей сети банков и торговых точек, работающих через Систему быстрых платежей. Это сокращает их издержки на интеграцию. Кроме того, услуги предоставления универсального QR-кода НСПК будет оказывать банкам бесплатно.

Кроме выплат пенсий ЦБ, минфин и Федеральное казначейство обсуждают использование цифрового рубля для выплат социальных пособий.