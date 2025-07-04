4 июля. FINMARKET.RU - Развитие рынка акционерного капитала нужно в первую очередь государству и бизнесу, поэтому "инвестора надо облизывать со всех сторон", заявил на Финансовом конгрессе первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Судьбу рынка в условиях высоких ставок и в контексте поручения президента резко увеличить его капитализацию член совета директоров ЦБ обсудил с инвестбанкирами и Московской биржей, пишут "Ведомости".

Властям нужно трансформировать экономику, чтобы финансирование долгосрочных проектов шло не через "кривой путь" кредитов, а через "нормальный" – собственный капитал и средства инвесторов, но для этого нужны долгосрочные ресурсы, подчеркнул Чистюхин. Компании заинтересованы в развитии рынка, чтобы реализовывать инвестпроекты, улучшать бизнес-модель, больше зарабатывать и проч., перечислил он.

"В этом смысле инвестора надо облизывать со всех сторон, создавать наилучшие условия во всех смыслах. Поэтому мы говорим о создании доверия на рынке", – отметил Чистюхин.

Инвестору важно, куда он вкладывается, и нужна информация, чтобы это анализировать, но огромное ее количество сейчас закрыто, напомнил Чистюхин. По его словам, государству надо обеспечить максимальное раскрытие сведений эмитентами, но с учетом санкционного давления. Также инвесторам важны дивиденды, но далеко не у всех эмитентов есть дивидендная политика, а некоторые из тех, у кого она есть, никак не объясняют отступление от нее, посетовал зампред. "Я очень надеюсь, что этот вопрос будет разрешен в пользу инвесторов", – сказал он.

После ухода западных инвесторов стала "подзабываться" тема корпоративного управления и встал вопрос, как защищать миноритарных акционеров, заметил Чистюхин. Зампред допустил пересмотр кодекса корпоративного управления в результате мягкого регулирования или даже на законодательном уровне.

Механизм IPO также требует совершенствования, потому что саморегулирование на этом рынке, по словам Чистюхина, работает не очень хорошо. При выходе на биржу используются далеко не лучшие практики, например, в части аллокации (выполнение заявок на покупку), локапов (от англ. lock-up period – время, когда инвестор не может продавать акции), поддержания стоимости бумаг, перечислил он. "Нам и в этой области без нормативного регулирования не обойтись", – считает зампред.

Но и все эти меры могут не стать панацеей, предупредил Чистюхин. "Деловой, который мы имеем сегодня <...> многиехотят, чтобы он был другим – более спокойным, [чтобы] не было санкционного давления. Когда внешние обстоятельства станут более благоприятными, я уверен, на рынок капитала пойдет большое количество эмитентов и инвесторов. А мы к этому должны быть готовы", – резюмировал он.

Текущая конъюнктура не позволяет эмитентам привлечь много денег в ходе IPO, зато небольшой объем можно собрать и при высоких ставках в экономике, заверил в ходе сессии на Финконгрессе председатель правления Московской биржи Виктор Жидков. Но чтобы это понимали потенциальные эмитенты, размещение новых акций должно быть непрерывным, предупредил он. С этой целью можно обсудить донастройку рыночных механизмов (например, в части требований к эмитентам), чтобы те компании, которые уже настроены на IPO, могли провести его максимально правильно и качественно, предложил глава Мосбиржи.