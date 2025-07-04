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04 июля 2025 года 09:20
Магазинам пора менять вывески
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Александра Краснова/ТАСС
4 июля. FINMARKET.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил убеждение, что предприятиям и владельцам магазинов было бы правильно менять подходы к рекламе, вывескам уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу закона о защите русского языка. "Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу. Он отметил, что это уже сделали в ряде городов, среди которых Краснодар, Ярославль, Магнитогорск. Согласно закону, с 1 марта 2026 года информация на вывесках, указателях, табличках должна быть выполнена на русском языке, а также может дублироваться на языках народов России; в рекламе не допускается употребление иностранных слов и выражений; строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы. Исключения составляют фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. "Россия толерантно относится ко всем народам и представителям любых национальностей. Но каждая страна защищает свой язык, свою идентичность. Кстати, делают это достаточно жестко и последовательно", - отметил Володин. По его словам, "у нас одно из либеральных законодательств в этой сфере". "Вместе с этим все, кто приезжает к нам и открывает бизнес, должны уважать русский язык и нашу культуру. Это касается также отечественных предпринимателей, которые обязаны делать всё для поддержки родного языка и его продвижения. Если ранее это было призывом и предложением, - которые кто-то слышал, а кто-то нет, - то после принятия федерального закона стало обязанностью", - добавил председатель Госдумы. Он выразил надежду, что в ближайшее время улицы наших городов преобразятся, "и проходя по ним, каждый с уверенностью скажет, что он в России".
Опубликовано Финмаркет
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