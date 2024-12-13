Банки стали завышать ставки по ипотеке

13 декабря. FINMARKET.RU - В условиях высокой ключевойстоимость привлечения средств для банков сильно выросла. Из-за этого они начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов, рассказал "Известиям" замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, финансовые организации стали добавлять дополнительные комиссии и повышать первоначальный взнос, хотя это не предусмотрено условиями программы. А самое интересное - выдавать дополнительную часть кредита к льготной программе по рыночным условиям по крайне завышенным ставкам. Например, под 100%, подчеркнул замминистра.

"Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная по 6%", - подчеркнул Чебесков.

Недобросовестные практики действительно распространились в последнее время, подтвердили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Там добавили: отдельныепредлагают минимальный первоначальный взнос в 20,1%, как установлено условиями госпрограмм, только если квартира приобретается у аккредитованного застройщика. А это подразумевает наличие комиссии. Также некоторые игроки применяют очень высокую ставку к рыночной части кредита, выданного в рамках комбо-программ с господдержкой, сообщили в регуляторе.

Завышая ставку по рыночной части ипотеки или используя другие негативные практики, финансовые организации стремятся повысить маржинальность продукта, пояснили в пресс-службе ЦБ. Именно поэтому банки достаточно активно предлагают заемщикам жилищные кредиты с комиссией от застройщика с одновременным завышением стоимости недвижимости.

Однако из-за таких практик растут расходы заемщика на ипотеку, подчеркнули в регуляторе. Причем это может происходить в неявной для клиента форме, когда он не способен адекватно оценить риски. ЦБ работает над ограничением скрытых и экономически необоснованных комиссий, подчеркнули в Банке России.