Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2631,5 млрд руб.
18 сентября 2025 года 10:31
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2631,5 млрд руб.
18 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 2631,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3213 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
18 сентября 2025 года 13:21
