Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2631,5 млрд руб.

18 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 2631,5 млрд руб.

.

Экспорт швейцарских часов в августе 2025 года снизился на 16,5% в годовом выражении, до 1,64 млрд швейцарских франков, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности. В июле экспорт часов вырос на 7,6%. Поставки наручных часов, на долю которых приходится... Поставки наручных часов, на долю которых приходится... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,28 пункта (0,507%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2799,76 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2816,78 (+0,1%) пункта,... читать дальше

.

Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы повышаются, инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также ждут решения по ставке Банка Англии. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,75/84,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 5 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,47/86,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,27/101,78 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи вырос...

.

Минфин РФ в очередной раз подтвердил, что вопрос об организации торговли алкогольной продукцией через интернет остается в замороженном виде. "Новых вводных у меня нет. По-прежнему пока нет информации о том, что будет разрешена торговля в интернете", - заявил... "Новых вводных у меня нет. По-прежнему пока нет информации о том, что будет разрешена торговля в интернете", - заявил... читать дальше

.

Вице-премьер Марат Хуснуллин не видит существенных рисков из-за переноса сроков ввода жилья застройщиками в России. "У нас порядка 20% есть задержки по вводу, но это не из-за того, что там технически что-то не готово. (...) Мы действительно как антикризисные меры... "У нас порядка 20% есть задержки по вводу, но это не из-за того, что там технически что-то не готово. (...) Мы действительно как антикризисные меры... читать дальше

.

Минфин РФ беспокоит "мода" среди компаний покрывать свои убытки за счет бюджета вместо того, чтобы заниматься повышением эффективности и конкурентоспособности, заявил министр Антон Силуанов. "Когда спрашивают о производительности труда Минфин, на первый взгляд, приходит... "Когда спрашивают о производительности труда Минфин, на первый взгляд, приходит... читать дальше

.

ВВП Грузии в апреле-июне 2025 года составил в текущих ценах 25,4 млрд лари ($9,24 млрд по среднему курсу), что в реальном выражении на 7,3% больше по сравнению с показателем апреля-июня прошлого года, сообщила Национальная служба статистики Грузии со ссылкой на уточненные... читать дальше

.

Национальный банк Молдавии (НБМ) в четверг снова снизил базовую ставку (ставку рефинансирования) на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 6% годовых, сообщил центробанк. НБМ 7 августа снизил ставку до 6,25% с 6,5% и заявил о завершении ограничительного цикла в... НБМ 7 августа снизил ставку до 6,25% с 6,5% и заявил о завершении ограничительного цикла в... читать дальше

.

Курс рубля фундаментально может быть достаточно крепким, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Конечно, на курс влияет и внешняя конъюнктура, но и наша денежно-кредитная политика. Сейчас укрепление курса, которое было летом, все заметили, это во многом влияние жесткой... читать дальше

.

Негосударственный пенсионный фонд "Будущее" завершил реорганизацию в форме присоединения к нему шести других фондов, входящих в группу компаний "Регион": "Большой", "Достойное будущее", "Перспектива", "Федерация", "Телеком-Союз" и ОПФ ("Оборонно-промышленный фонд им.... читать дальше

.

РФ и Китай наметили перспективы расширения торговли продукцией АПК, в том числе за счет поставок озимой пшеницы из РФ и мяса кроликов из Китая, сообщает Россельхознадзор по итогам 13-го заседания российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области... читать дальше

.

Повышение производительности труда в РФ возможно с помощью концентрации населения в крупных городах, не только в Москве, но и в других городах-миллионниках, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "В больших городах, в том числе и в Москве, производительность труда (выше).... "В больших городах, в том числе и в Москве, производительность труда (выше).... читать дальше

.

Группа "Интерфакс" и министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве в целях внедрения современных цифровых решений для борьбы с коррупцией, мошенничеством,... читать дальше

.