Правительство и депутаты обсудят социальные гарантии для работников платформ

9 декабря. FINMARKET.RU - В феврале 2025 года правительство и депутаты начнут обсуждать форматы регулирования платформенной экономики, пишет "Российская газета"

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на прошлой неделе сообщил о планах внести проект базового закона "О платформенной экономике" в 2025 году. По оценке политика, назрела необходимость четкого регулирования цифровых платформ, требуется определить ответственность участников этого рынка. Его коллеги по парламенту считают важным доработать законопроект в части вопросов труда и глобальной конкуренции.

При разработке и рассмотрении законопроекта необходимо учитывать общий контекст ее развития, отмечают независимые эксперты. Обсуждение документа уже состоялось на заседании Ассоциации цифровых платформ. Председатель Экспертного совета при правительстве РФ, научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов предлагает разделять разные уровни цифровых платформ: классифайды, маркетплейсы, сервисы и цифровые торговые предприятия. Особенно важно учитывать этот момент при разработке регулирования, чтобы получить наиболее эффективную модель и создать условия для устойчивого развития.

Еще один важный результат развития платформенной экономики - стимулирование предпринимательской активности. Это обеспечивает устойчивый заработок и дополнительную занятость сотням тысяч людей. По результатам исследований ВШЭ, несколько миллионов человек уже смогли существенно улучшить свое благосостояние. Учитывая значение отрасли, Ярослав Кузьминов рекомендует максимизировать ее саморегулирование. Тем более, что универсальных методов регулирования таких разных бизнес-моделей, как те, что существуют в платформенной экономике, на сегодняшний день не придумано.

В Госдуме пока определяются с перечнем ближайших задач в этой сфере. Председатель комитета ГД по экономической политике Максим Топилин обращает внимание на социальные аспекты платформенной занятости. По его оценке, есть вероятность конфликта между организованной торговлей и платформенным продвижением товаров. Механизм самозанятости используется не так, как планировалось изначально: легализация серого сектора экономики имеет мало отношения к условным курьерам, которые не платят социальные взносы, но при этом фактически имеют постоянную занятость.