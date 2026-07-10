ЦБ РФ установил курс евро с 11 июля в размере 87,6661 руб.

10 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 87,6661 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 107,55 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41122,938 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 885,927 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,31 коп. и составил 11,3118 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2615 руб., максимальный - 11,3865 руб. Было заключено 68884 сделки. Объем торгов составил 89356,97... Минимальный курс юаня составил 11,2615 руб., максимальный - 11,3865 руб. Было заключено 68884 сделки. Объем торгов составил 89356,97...

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Потребительские цены на бензин в России в июне 2026 года подскочили относительно предыдущего месяца на 6,88% после увеличения на 0,85% в мае, на 0,61% в апреле, на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе, сообщил Росстат в пятницу. До этого в течение двух... До этого в течение двух... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги в минусе на фоне геополитической напряженности из-за украинского конфликта, рисков новых антироссийских санкций Запада и ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика... читать дальше

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Американская нефтесервисная Baker Hughes Co. в пятницу получила одобрение Европейской комиссии на приобретение другой американской компании - Chart Industries Inc. за $13,6 млрд. "Еврокомиссия выразила обеспокоенность тем, что сделка, в том виде, в котором она была... "Еврокомиссия выразила обеспокоенность тем, что сделка, в том виде, в котором она была... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 3 июля составил 21 трлн 590,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 26 июня денежная база в России равнялась 21365,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,04%, или на 225,5 млрд... На 26 июня денежная база в России равнялась 21365,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,04%, или на 225,5 млрд... читать дальше

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Инфляция в Молдавии в годовом выражении в июне 2026 года замедлилась до 6,5% с 6,76% в мае и 6,8% в апреле, сообщает Национальное бюро статистики. Ранее, в марте этого года, годовая инфляция ускорилась до 5,8% с 5,1% в феврале и 4,9% в январе. Ранее, в марте этого года, годовая инфляция ускорилась до 5,8% с 5,1% в феврале и 4,9% в январе. В июне (по... В июне (по... читать дальше

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Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2026 года исполнен с дефицитом 4 трлн 959,1 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. В январе-апреле 2026 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 4 трлн 695,7 млрд рублей. Таким... В январе-апреле 2026 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 4 трлн 695,7 млрд рублей. Таким... читать дальше

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Минпромторг РФ получил одобрение президента на выделение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для сделок льготного лизинга восьми самолетов Ил-114-300, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. "Подписано поручение президентом по докапитализации из Фонда... "Подписано поручение президентом по докапитализации из Фонда... читать дальше

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Цены на нефть снижаются вечером в пятницу после слов президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Ираном, несмотря на окончание перемирия. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:12 мск торгуются по $75,84 за... Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:12 мск торгуются по $75,84 за... читать дальше

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Оптовые продажи автомобилей в Китае (включая внутренний рынок и экспорт) в июне уменьшились на 3,2% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,81 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). В том числе реализация машин на новых источниках... В том числе реализация машин на новых источниках... читать дальше

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало июня 2026 года оценивались в 772 млрд рублей, говорится в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 76,5 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Исходя из учетных цен, это 76,5 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми... Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО "Мечел" и облигаций ПАО "Уральская кузница" с уровня А-(RU) до уровня BBB+(RU), прогноз по рейтингу - негативный, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, понижение рейтинга "Мечела" связано с ухудшением... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, понижение рейтинга "Мечела" связано с ухудшением... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,84 коп. и составил 11,2928 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2495 руб., максимальный - 11,3705 руб. Было заключено 6014 сделок. Объем торгов составил 13280,71... Минимальный курс юаня составил 11,2495 руб., максимальный - 11,3705 руб. Было заключено 6014 сделок. Объем торгов составил 13280,71...

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Россия в июне 2026 года практически не изменила объемы выпуска готового проката - прирост составил 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В прошлом месяце показатель, как и месяцем ранее, находился на отметке 5 млн тонн. Такие предварительные данные приводит... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10180,1 (+253,67) руб./грамм; на серебро - 144,99 (+2,37) руб./грамм; на платину - 3990,18 (+122,21) руб./грамм; на палладий - 3108,14 (+129,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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