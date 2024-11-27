Рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 4,8% после повышения на 3,2% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,1%. За 10 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%

27 ноября. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в октябре 2024 года составил 4,8% в годовом сравнении после повышения на 3,2% в сентябре, на 2,7% в августе, на 3,3% в июле, на 2,7% в июне, 5,8% в мае, 4,8% в апреле, 4,4% в марте, 8,4% в феврале и 4,4% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат)

За январь-октябрь 2024 годав РФ увеличилось на 4,4%.

Данные по промышленности в октябре 2024 года оказались значительно лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, предусматривал рост промпроизводства РФ за октябрь на 3,1%.

С исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 0,5% после нулевой динамики в сентябре, роста на 0,8% в августе, снижения на 0,8% в июле и снижения на 1,5% в июне.

В добывающем секторе в октябре производство снизилось на 2,0% в годовом выражении после снижения на 1,8% в сентябре (за январь-октябрь - снижение на 0,7%).

Рост в обрабатывающих отраслях в октябре ускорился до 9,6% в годовом сравнении с 6,6% в сентябре (за январь-октябрь - рост на 8,1%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в октябре был зафиксирован рост на 1,0% после подъема на 1,7% в сентябре (за январь-октябрь - рост на 3,0%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снижение в октябре составило 1,6% после падения на 3,1% в сентябре (за январь-октябрь - рост на 0,4%).

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 4,1% после подъема на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 4,1% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале ноября). Минэкономразвития РФ ожидает рост промышленности в 2024 году на уровне 4,0%.

Существенный рост в октябре в годовом выражении был зафиксирован в таких секторах, как выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 49,9%, производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 44,0%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 16,0%, производство табачных изделий - 17,1%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 15,6%, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 13,2%; производство одежды - 12,1%, ремонт машин и оборудования - 9,6%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 9,6%, производство бумаги - 3,3%, производство электрического оборудования - 9,3%, производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 9,1%, добыча прочих полезных ископаемых - 9,0%, производство прочих готовых изделий - 8,2%, производство мебели - 7,4%, производство продуктов питания - 3,1%, напитков - 9,8%.

Отрасли, снизившие объемы производства в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: производство кожи и изделий из кожи - на 13,4%, металлургическое производство - на 3,9%, производство кокса и нефтепродуктов - на 2,0%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - на 1,9%, добыча угля - на 1,0%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 0,8%.

Выпуск легковых автомобилей в РФ в октябре 2024 года взлетел в годовом выражении в 1,5 раза (на 54,1%), до 91,2 тыс. штук, что было на 38,6% больше по сравнению с показателем сентября текущего года. За январь-октябрь 2024 года в РФ было выпущено 599 тыс. легковых машин (+41,4%).

"В сентябре-октябре отмечался высокий спрос на автомобили. Возможно, поэтому росло и производство, так как необходимо было пополнять запасы готовых машин. В целом, мы видим общую тенденцию на рост производства автомобилей внутри страны, постепенный перезапуск проектов в автопроме", - прокомментировал "Интерфаксу" динамику промпроизводства автомобилей в РФ аналитик компании "Эйлер Аналитические технологии" Владимир Беспалов.

Продажи автомобилей в РФ в октябре, действительно, не только были самыми высокими в этом году, но и обновили многолетний рекорд. Минпромторг сообщал со ссылкой на данные регистраций, что в прошлом месяце в РФ было реализовано около 168,5 тыс. новых легковых автомобилей (+51% г/г и +15% м/м). В августе и сентябре объем рынка составлял 146,4 тыс. и 145,5 тыс. соответственно.

Грузовиков за октябрь 2024 года в РФ было выпущено 19,4 тыс. шт. (+9,3% г/г и +2,6% м/м). С начала года их производство выросло на 11,4%, до 161 тыс. единиц.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за прошлый месяц было выпущено 1,3 тыс. шт. - на 3,6% меньше по сравнению с октябрем 2023 года и на 2,3% больше по сравнению с сентябрем этого года. За 10 месяцев их выпуск вырос на 14,5%, до 12,4 тыс. шт.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ за октябрь увеличилось г/г на 16%, до 22,1 тыс., что было на 13,7% больше, чем в сентябре. По итогам января-октября их было выпущено 188 тыс. единиц (+12,9%).

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за октябрь подскочил на 35,6%, до 4,9 тыс. шт. (рост м/м на 10,4%). За январь-октябрь 2024 года он вырос на 35,5%, до 38,4 тыс. шт.