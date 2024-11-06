Аудиторы собираются бороться с демпингом

6 ноября. FINMARKET.RU - Профильная СРО аудиторов собирается бороться с демпингом на рынке, предлагая своим участникам установить минимальные стоимость часа работы и длительность проверки. Однако предложенные условия больше напоминают расценки крупных компаний, тогда как небольшие участники рынка для сохранения клиентов не смогут им соответствовать. Даже с учетом рекомендательного характера инициатива может помочь с занижением цен, однако рискует обернуться уходом с рынка части его игроков, пишет "Коммерсант" ..

При этом эксперты видят серьезные риски для участников рынка. Регулирование минимального порога цены аудита на фоне низких штрафов за невыполнение требований по обязательному аудиту может привести к снижению спроса на услуги и, как следствие, к уходу с рынка некоторых аудиторов, считает партнер Bellerage Марина Голубенцева. Такой ценник соответствует условиям работы с лидерами рынка, поэтому если из "рекомендованной цены они попадут в разряд требований, то мелкие региональные игроки окажутся под ударом, поскольку мотивов работать с ними у клиентов будет меньше", пояснил гендиректор компании "Эксперт Бизнес-решения" Павел Митрофанов.