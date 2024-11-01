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01 ноября 2024 года 08:29
У россиян снижается кредитный рейтинг
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Андрей Махонин/ТАСС
1 ноября. FINMARKET.RU - В течение последнего года средний кредитный рейтинг россиян по всем продуктам медленно, но стабильно снижался: на 1 октября он находился на отметке 735 баллов, что на 10 пунктов ниже прошлогоднего значения, подсчитало Объединенное кредитное бюро (ОКБ) для "Ведомостей". За девять месяцев 2024 г. средний кредитный рейтинг снизился на восемь пунктов. Изменение рейтинга на 10 пунктов кажется незначительным, но с учетом особенностей калибровки шкалы рейтинга это означает рост средней вероятности дефолта по розничному портфелю кредитов в октябре 2024 г. на 12,2% по отношению к октябрю 2023 г. или на 9,7% к началу года, пояснил директор риск-менеджмент методологии и дата-аналитики ОКБ Николай Филиппов. Это многие десятки дополнительных миллиардов рублей непогашаемых долгов в год, добавил он. Главным фактором снижения кредитного рейтинга Филиппов называет рост доли заемщиков с длительной просрочкой. В 2022-2024 гг. розничные портфели банков бурно росли двузначными темпами, в том числе за счет ипотеки, - это заметно увеличило среднее количество ссуд и долговую нагрузку на одного среднестатистического заемщика, поясняет он. По итогам августа объем просроченной задолженности по кредитам у физлиц составил 1,6 трлн руб., а его доля в общем розничном портфеле - 4,1%, следует из последних данных ЦБ. На кредитный рейтинг влияет и изменение поведения самих заемщиков, отметил Филиппов. В условиях, когда получить новый потребительский кредит непросто, люди стараются использовать по максимуму те продукты, которые у них уже есть, а именно кредитные карты, полностью утилизируя имеющиеся по ним лимиты, поясняет он. Другой вариант - прибегнуть к более рискованным продуктам с высокими ставками, обратившись в МФО, добавляет Филиппов. Но есть и положительные тренды, почти компенсирующие все вышеперечисленное, указывает эксперт: большинство заемщиков успешно справляются с погашением взятых на себя долговых обязательств, а их своевременные платежи "по копеечке" прибавляют баллов рейтингу.
Опубликовано Финмаркет
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