У россиян снижается кредитный рейтинг

1 ноября. FINMARKET.RU - В течение последнего года средний кредитныйроссиян по всем продуктам медленно, но стабильно снижался: на 1 октября он находился на отметке 735 баллов, что на 10 пунктов ниже прошлогоднего значения, подсчитало Объединенное кредитное бюро (ОКБ) для "Ведомостей" . За девять месяцев 2024 г. средний кредитный рейтинг снизился на восемь пунктов.

Изменение рейтинга на 10 пунктов кажется незначительным, но с учетом особенностей калибровки шкалы рейтинга это означает рост средней вероятности дефолта по розничному портфелю кредитов в октябре 2024 г. на 12,2% по отношению к октябрю 2023 г. или на 9,7% к началу года, пояснил директор риск-менеджмент методологии и дата-аналитики ОКБ Николай Филиппов. Это многие десятки дополнительных миллиардов рублей непогашаемых долгов в год, добавил он.

Главным фактором снижения кредитного рейтинга Филиппов называет рост доли заемщиков с длительной просрочкой. В 2022-2024 гг. розничные портфели банков бурно росли двузначными темпами, в том числе за счет ипотеки, - это заметно увеличило среднее количество ссуд и долговую нагрузку на одного среднестатистического заемщика, поясняет он. По итогам августа объем просроченной задолженности по кредитам у физлиц составил 1,6 трлн руб., а его доля в общем розничном портфеле - 4,1%, следует из последних данных ЦБ.

На кредитный рейтинг влияет и изменение поведения самих заемщиков, отметил Филиппов. В условиях, когда получить новый потребительский кредит непросто, люди стараются использовать по максимуму те продукты, которые у них уже есть, а именно кредитные карты, полностью утилизируя имеющиеся по ним лимиты, поясняет он. Другой вариант - прибегнуть к более рискованным продуктам с высокими ставками, обратившись в МФО, добавляет Филиппов.

Но есть и положительные тренды, почти компенсирующие все вышеперечисленное, указывает эксперт: большинство заемщиков успешно справляются с погашением взятых на себя долговых обязательств, а их своевременные платежи "по копеечке" прибавляют баллов рейтингу.