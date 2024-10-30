В РФ хотят ввести регулирование риелторской деятельности

30 октября. FINMARKET.RU - В России вернулись к вопросу регулирования риелторской деятельности. Такой законопроект подготовлен с участием бизнес-сообщества зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутатом фракции "Единая Россия" Светланой Разворотневой. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на документ.

В пояснительной записке говорится, что сегодня законодательством РФ не определены требования к предпринимателям в сфере операций с недвижимостью. Поэтому заниматься этим бизнесом может практически любое юридическое или физическое лицо. В документе также указывается, что в настоящее время на рынке недвижимости работают порядка 30 тыс. юрлиц и от 200 до 400 тыс. индивидуальных риелторов (ИП и самозанятые). Причем зачастую последние оказывают услуги без заключения договоров, оплаты налогов.

"Суммарная годовая выручка риелторского рынка в РФ сегодня, по оценкам Российской гильдии риелторов, составляет более 150 млрд рублей. При этом уровень серой зоны налогообложения на вторичном рынке недвижимости достигает 80%. Только налоговый эффект от обеления этого рынка составит более 10 млрд рублей в год", - говорится в документе.

В связи с этим в законопроекте предлагается прописать правовые основы риелторской деятельности, а также полномочия правительства и регионов по регулированию и контролю сделок с недвижимостью.

В частности, в документе дается определение деятельности риелторов, операций и видов услуг, на которые будет распространяться. Так, согласно новым нормам, проводить сделки с недвижимостью смогут только юрлица и индивидуальные предприниматели. Самозанятые смогут остаться в профессии, только если они заключили трудовой или гражданско-правовой договор с юрлицом или ИП.

Также законопроект вводит понятие "специалист по операциям с недвижимостью", квалификация которого должна будет подтверждаться не реже чем один раз в пять лет в соответствии с законом "О независимой оценке квалификации". Она проводится в форме профессионального экзамена Центром оценки квалификаций в порядке, который должен быть установлен правительством. В настоящее время оценка уже предусмотрена для ряда профессий, в том числе в сфере гостеприимства, финансового рынка, управления персоналом и др.

Также в законопроекте сообщается, что риелторской деятельностью не смогут заниматься ранее осужденные по особо тяжким статьям УК РФ.