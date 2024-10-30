Инвесторы предлагают обновить стандарты корпоративного управления

30 октября. FINMARKET.RU - Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила в Банк России предложения по обновлению кодекса корпоративного управления (ККУ). Действующая редакция документа принята в 2014 г., и с тех пор розничных инвесторов на фондовом рынке стало в десятки раз больше, но лишь немногие публичные компании уделяют должное внимание этой категории акционеров, говорится в письме АРИ на имя первого зампредаВладимира Чистюхина, пишут "Ведомости"

В кодекс нужно добавить ряд новых рекомендаций, чтобы мотивировать эмитентов лучше соблюдать интересы миноритариев в вопросах управления и контроля над компанией, следует из письма АРИ.

Первая инициатива инвесторов – добровольное содействие со стороны компании тому, чтобы в ее совете директоров (СД) появился независимый директор, представляющий розничных акционеров. Сейчас по закону миноритарии могут выдвинуть своего кандидата, если консолидируют 2% голосующих акций. Это технологически сложная задача, так как принять участие в выдвижении должны десятки, а иногда даже сотни тысяч инвесторов, пояснил "Ведомостям" исполнительный директор АРИ Илья Херсонцев.

Вторая идея – расширить перечень финансовых показателей, раскрываемых эмитентами в годовом отчете. Для розничных инвесторов важны скорректированная чистая прибыль, скорректированный чистый денежный поток, прибыль на акцию, EBITDA, ROE (рентабельность капитала) и другие параметры. Эти цифры АРИ предлагает раскрывать за отчетный год и четыре предыдущих, а также давать прогноз по ним на год вперед. Полезно также будет рекомендовать частным эмитентам включать в отчет информацию о KPI менеджмента, выполнении стратегии развития, как это уже делают компании с госучастием, указано в письме.

Кроме того, кодекс должен мотивировать эмитентов расширять каналы коммуникации с розничными инвесторами, в первую очередь очные, считают в АРИ.

Отдельно ассоциация обращает внимание на важность внедрения простых и удобных инструментов для участия розничных инвесторов в общих собраниях – например, электронное голосование через брокерское приложение.