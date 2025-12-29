.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 декабря
.
29 декабря 2025 года 17:38
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 декабря
|0
29 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11157,03 (-35,4) руб./грамм; на серебро - 179,73 (+5,53) руб./грамм; на платину - 5497,84 (-17,44) руб./грамм; на палладий - 4574,06 (-14,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,43 коп. и составил 11,0474 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9835 руб., максимальный - 11,116 руб. Было заключено 20316 сделок. Объем торгов составил 46284,9...
.29 декабря 2025 года 17:53
Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу и финансовый план на 2026 г. Инвестпрограмма холдинга определена на уровне 713,6 млрд руб., сообщила компания. Из этой суммы на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок... читать дальше
.29 декабря 2025 года 17:42
Градация цифровых финансовых активов (ЦФА), доступных для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, поменяется в начале 2026 года. Соответствующее указание Банка России, зарегистрированное Минюстом РФ, опубликовано на сайте регулятора. Оно вступает в силу с 1... читать дальше
.29 декабря 2025 года 17:38
ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11157,03 (-35,4) руб./грамм; на серебро - 179,73 (+5,53) руб./грамм; на платину - 5497,84 (-17,44) руб./грамм; на палладий - 4574,06 (-14,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.29 декабря 2025 года 17:33
Правительство Литвы продлило ещё на один год временный запрет на сухопутную перевозку через территорию страны ряда товаров двойного назначения, которые могут предназначаться для России и Белоруссии, сообщает агентство BNS со ссылкой на решение кабмина. Материал BNS... читать дальше
.29 декабря 2025 года 17:27
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 77,4466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,57 коп. Это автоматическое сообщение.
.29 декабря 2025 года 17:27
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 91,4775 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,09 коп. Это автоматическое сообщение.
.29 декабря 2025 года 17:20
Размер транспортной субсидии для экспортеров ННЭ в 2026 г. будет ограничен 11% от стоимости продукции или 200 млн руб.
Минпромторг РФ анонсировал проведение отбора на получение транспортной субсидии для экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Как сообщила пресс-служба министерства, в 2026 году размер субсидии будет ограничен 11% стоимости поставленной продукции за отчетный... читать дальше
.29 декабря 2025 года 17:09
Axis International требует от правительства Гвинеи компенсации в размере не менее $28,9 млрд в связи с отзывом лицензии на эксплуатацию бокситового рудника в этой стране, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Базирующаяся в ОАЭ Axis направила... читать дальше
.29 декабря 2025 года 17:07
9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1115 на 9 млрд 485,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.29 декабря 2025 года 17:00
Ни одной разведочной скважины не было пробурено в британских водах в 2025 году, пишет Financial Times со ссылкой на данные Wood Mackenzie. Это случилось впервые с тех пор, как здесь нашли нефть и газ в 1960-х годах. "Бурение находится на историческом минимуме",... читать дальше
.29 декабря 2025 года 16:49
Объем реализации собственных товаров, работ, услуг сектора ИКТ вырос на 13,8% - до 6,3 трлн рублей. Таковы данные исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Согласно его результатам, во всех сегментах сектора ИКТ (ИТ-отрасль,... читать дальше
.29 декабря 2025 года 16:40
"Ястребы" на заседании ЦБ в декабре пеняли на риски бюджета, "голуби" считали шаг меньше 100 б.п. неэффективным
Сторонники сохранения ключевой ставки на уровне 16,5% на заседании совета директоров Банка России в декабре говорили о недостаточной предсказуемости со стороны бюджета, который в текущей конфигурации в 2026 году должен выступить дезинфляционным фактором, но уверенности в... читать дальше
.
29 декабря 2025 года 16:27
Оперативные данные по инфляции в РФ по-прежнему говорят о значительном вкладе в замедление роста цен волатильных компонентов, говорится в резюме ключевой ставки по итогам декабрьского заседания совета директоров ЦБ РФ. Его участники обсудили низкие недельные данные по... читать дальше
.29 декабря 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,39 пункта (1,757%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2803,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2818,91 (+2,32%) пункта,... читать дальше
.29 декабря 2025 года 16:10
Банк России на основе оперативных данных фиксирует ускорение роста экономики РФ в IV квартале 2025 года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ. "При этом ситуация по отраслям оставалась неоднородной. В некоторых... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.