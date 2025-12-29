.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 декабря в размере 77,4466 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Какие нововведения изменят жизнь россиян с 2026 года
С нового года вступают в силу многие изменения, касающиеся жизни семей, пенсионеров, людей, получающих льготы, а также работы малого и среднего бизнеса. А на дорогах появится более 60 новых знаков, пишет "Российская газета". Пенсии вырастут на...
 
Покупательная способность маткапитала упала за 10 лет вдвое
Покупательная способность материнского капитала сократилась вдвое за десять лет. К такому выводу пришли эксперты ВНИИ труда, с исследованием которых ознакомились "Известия". Материал опубликован в последнем номере журнала ВНИИ труда...
 
Законы о детях предлагают собрать в единый кодекс
В России могут разработать Кодекс детства, рассказал "Ведомостям" член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Он будет представлять собой единую электронную базу, в которую войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты...
 
29 декабря 2025 года 17:27

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 декабря в размере 77,4466 руб.

 0  
29 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 77,4466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,57 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
29 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0474 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,43 коп. и составил 11,0474 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9835 руб., максимальный - 11,116 руб. Было заключено 20316 сделок. Объем торгов составил 46284,9...
.
29 декабря 2025 года 17:53
Инвестпрограмма "РЖД" на 2026 г. будет на 20% ниже утвержденного объема на 2025 г.
Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу и финансовый план на 2026 г. Инвестпрограмма холдинга определена на уровне 713,6 млрд руб., сообщила компания.

Из этой суммы на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 17:42
Правила покупки ЦФА "квалами" и "неквалами" поменяется в начале 2026 года
Градация цифровых финансовых активов (ЦФА), доступных для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, поменяется в начале 2026 года.

Соответствующее указание Банка России, зарегистрированное Минюстом РФ, опубликовано на сайте регулятора. Оно вступает в силу с 1...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 17:38
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 декабря
ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11157,03 (-35,4) руб./грамм; на серебро - 179,73 (+5,53) руб./грамм; на платину - 5497,84 (-17,44) руб./грамм; на палладий - 4574,06 (-14,52) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
29 декабря 2025 года 17:33
Литва продлила на год запрет на транзит ряда товаров двойного назначения в РФ и Белоруссию
Правительство Литвы продлило ещё на один год временный запрет на сухопутную перевозку через территорию страны ряда товаров двойного назначения, которые могут предназначаться для России и Белоруссии, сообщает агентство BNS со ссылкой на решение кабмина.

Материал BNS...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 17:27
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 декабря в размере 77,4466 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 77,4466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,57 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
29 декабря 2025 года 17:27
ЦБ РФ установил курс евро с 30 декабря в размере 91,4775 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 91,4775 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,09 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
29 декабря 2025 года 17:20
Размер транспортной субсидии для экспортеров ННЭ в 2026 г. будет ограничен 11% от стоимости продукции или 200 млн руб.
Минпромторг РФ анонсировал проведение отбора на получение транспортной субсидии для экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Как сообщила пресс-служба министерства, в 2026 году размер субсидии будет ограничен 11% стоимости поставленной продукции за отчетный...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 17:09
Axis требует от Гвинеи $28,9 млрд за отзыв лицензии на добычу бокситов
Axis International требует от правительства Гвинеи компенсации в размере не менее $28,9 млрд в связи с отзывом лицензии на эксплуатацию бокситового рудника в этой стране, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Базирующаяся в ОАЭ Axis направила...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 17:07
ВТБ разместил 9,5% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1115 на 9,5 млрд рублей
9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1115 на 9 млрд 485,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 17:00
Нефтегазовые компании в 2025 г. впервые воздержались от разведочного бурения в британских водах
Ни одной разведочной скважины не было пробурено в британских водах в 2025 году, пишет Financial Times со ссылкой на данные Wood Mackenzie.

Это случилось впервые с тех пор, как здесь нашли нефть и газ в 1960-х годах.

"Бурение находится на историческом минимуме",...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 16:49
Объем реализации в ИКТ-отрасли за 9 месяцев вырос на 13,8%
Объем реализации собственных товаров, работ, услуг сектора ИКТ вырос на 13,8% - до 6,3 трлн рублей. Таковы данные исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Согласно его результатам, во всех сегментах сектора ИКТ (ИТ-отрасль,...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 16:40
"Ястребы" на заседании ЦБ в декабре пеняли на риски бюджета, "голуби" считали шаг меньше 100 б.п. неэффективным
Сторонники сохранения ключевой ставки на уровне 16,5% на заседании совета директоров Банка России в декабре говорили о недостаточной предсказуемости со стороны бюджета, который в текущей конфигурации в 2026 году должен выступить дезинфляционным фактором, но уверенности в...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 16:27
Инфляция по итогам 2025 года будет ниже 6% - ЦБ РФ
Оперативные данные по инфляции в РФ по-прежнему говорят о значительном вкладе в замедление роста цен волатильных компонентов, говорится в резюме ключевой ставки по итогам декабрьского заседания совета директоров ЦБ РФ.

Его участники обсудили низкие недельные данные по...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 29 декабря растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,39 пункта (1,757%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2803,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2818,91 (+2,32%) пункта,...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 16:10
Банк России фиксирует ускорение роста экономики РФ в 4-м квартале
Банк России на основе оперативных данных фиксирует ускорение роста экономики РФ в IV квартале 2025 года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ.

"При этом ситуация по отраслям оставалась неоднородной. В некоторых...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.