Маркировку рыбных консервов просят отсрочить на год

28 октября. FINMARKET.RU - Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края обратилось в Минпромторг России с просьбой перенести обязательное требование по маркировке консервов из рыбы и морепродуктов на год – до 1 декабря 2025 г. Об этом говорится в письме от середины сентября, пишут "Ведомости"

"По мнению бизнес-сообщества, до введения требования по маркировке консервов необходимо оценить результаты маркировки икры, в том числе влияние на формирование рыночной стоимости икры и ее доступности на внутреннем рынке", – пишет министр природных ресурсов краевого министерства Константин Степанов. Чиновник также подчеркивает, что рыбные консервы являются значимым продуктом для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Только в Приморском крае зарегистрировано 27 производителей консервов из рыбы и морепродуктов, выпускающих ежегодно более 130 млн условных банок, следует из письма.

Как считает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, себестоимость рыбных консервов после введения маркировки с 1 декабря может увеличиться минимум на 10%. Он поясняет, что консервы - продукция низкого ценового сегмента, для икры, о росте цен на которую ранее сообщалось, доля затрат на маркировку "не столь значительна", поскольку это дорогая деликатесная продукция.

В Минпромторге отмечают, что перенос сроков с учетом девяти месяцев, предоставленных участникам оборота на подготовку, "несет риски девальвации" работы, проведенной добросовестными участниками рынка, по формированию механизма обеспечения прозрачности и легальности рынков и защиты потребителей от незаконной продукции.