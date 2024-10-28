.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
28 октября 2024 года 09:16
Маркировку рыбных консервов просят отсрочить на год
|0
Сергей Булкин/ТАСС
28 октября. FINMARKET.RU - Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края обратилось в Минпромторг России с просьбой перенести обязательное требование по маркировке консервов из рыбы и морепродуктов на год – до 1 декабря 2025 г. Об этом говорится в письме от середины сентября, пишут "Ведомости". "По мнению бизнес-сообщества, до введения требования по маркировке консервов необходимо оценить результаты маркировки икры, в том числе влияние на формирование рыночной стоимости икры и ее доступности на внутреннем рынке", – пишет министр природных ресурсов краевого министерства Константин Степанов. Чиновник также подчеркивает, что рыбные консервы являются значимым продуктом для обеспечения продовольственной безопасности страны. Только в Приморском крае зарегистрировано 27 производителей консервов из рыбы и морепродуктов, выпускающих ежегодно более 130 млн условных банок, следует из письма. Как считает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, себестоимость рыбных консервов после введения маркировки с 1 декабря может увеличиться минимум на 10%. Он поясняет, что консервы - продукция низкого ценового сегмента, для икры, о росте цен на которую ранее сообщалось, доля затрат на маркировку "не столь значительна", поскольку это дорогая деликатесная продукция. В Минпромторге отмечают, что перенос сроков с учетом девяти месяцев, предоставленных участникам оборота на подготовку, "несет риски девальвации" работы, проведенной добросовестными участниками рынка, по формированию механизма обеспечения прозрачности и легальности рынков и защиты потребителей от незаконной продукции.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, рыба, маркировка
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.