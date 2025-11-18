Минцифры разработало законопроект о "Гостехе"

18 ноября. FINMARKET.RU -подготовило законопроект, регулирующий работу платформы "Гостех", с помощью которой государственные и муниципальные органы власти могут создавать и развивать различные госсервисы. Проект документа был согласован правкомиссией по законопроектной деятельности. Об этом рассказали "Ведомостям" два источника: один - в Белом доме, второй - близкий к комиссии.

Минцифры подготовило проект поправок в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые закрепляют положение "Гостеха" как единой цифровой платформы для создания государственных информационных систем (ГИС), а также других информсистем госорганов, местных властей и подведомственных организаций. Основное предложение законопроекта заключается в создании, развитии и эксплуатации информационных систем на платформе "Гостех", которые позволят федеральным и региональным органам государственной власти быстро и эффективно создавать ГИС и цифровые сервисы, объясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Законопроект комплексно регулирует правила использования платформы "Гостех" взамен указа и положения, пояснил "Ведомостям" представитель вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. В частности, законопроектом расширяется состав участников платформы (например, в отношении органов местного самоуправления, федеральной территории "Сириус"), устанавливаются специальные процедуры интеграции для некоммерческих и коммерческих участников платформы, вводится платность использования платформы коммерческими участниками, разграничиваются зоны ответственности между участниками платформы, операторами сервисов и координатором платформы, включая требования к информационной безопасности, пояснил он.

Законодательное регулирование работы "Гостеха" поможет упростить создание и развитие госинформсистем с использованием платформы и ускорить принятие решений по полноценному переходу на платформу всех органов власти и подведомственных организаций, уточнил представитель Минцифры. Также в законопроекте будут закреплены и структурированы процессы эксплуатации государственных информационных систем, Минцифры сосредоточится на функциях обеспечения работоспособности и безопасности инфраструктуры, добавил собеседник.